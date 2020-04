Coronavirus y crisis climática deben enfrentarse al mismo tiempo:Greta Thunberg

Escuchar Nota

.- Tras su aislamiento voluntario durante varias semanas debido a las sospechas de haber contraído el virus durante un viaje, situación que no se confirmó, la activista medioambientalreapareció públicamente para sumarse a la lucha contra ladely la crisis climática, en elGreta participó en una conversación por video con Johan Rockstrom, profesor y ex director ejecutivo del Centro de Resiliencia de Estocolmo en la Universidad de Estocolmo, donde dijo que la acción para combatir el coronavirus no significa que la crisis climática haya desaparecido, sino todo lo contrario, es el momento de unir fuerzas."Hoy es ely eso nos recuerda que el clima y la emergencia ambiental aún está sucediendo y que necesitamos enfrentar la pandemia de coronavirus (...) al mismo tiempo que abordamos la emergencia climática y ambiental porque necesitamos enfrentar las dos crisis en simultáneo", afirmó.La activista también mandó un mensaje a través de sus redes sociales, donde hizo hincapié en la responsabilidad personal para que el mundo mejores sus condiciones de vida."Todos los días son de la Tierra. Los cambios necesarios para salvaguardar las condiciones de vida futuras para todas las especies no provendrán de gobiernos o empresas, vendrán de la mejor ciencia y opinión pública disponibles. Depende de nosotros difundir la ciencia”, señaló.Información por Milenio