Corral acusa a AMLO de portarse como ‘navajero de barrio’ en el tema del agua

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Javier Corral, gobernador de Chihuahua, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores se comportaron como “navajeros de barrio” respecto al tema del tratado del agua entre el estado y Estados Unidos, argumentó que en medio de la crisis del país lo que se necesita es liderazgo responsable.



El presidente López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para resolver el conflicto por la entrega de agua a ese país, con lo cual se evitó un conflicto y una sanción, debido a la actitud “politiquera, intransigente y poco responsable" del gobernador Javier Corral.



Insistió en que las presas de Chihuahua quedan con agua suficiente, más de la que normalmente tienen las otras presas, por lo cual no se va a desatender al pueblo chihuahuense. Agregó que Corral solo buscó utilizar el conflicto con fines electorales.



En respuesta, Corral dijo que las declaraciones de AMLO fueron “navajazos de mentiras, distorsiones, calumnias y desinformación” y responsabilizó al presidente de lo que pueda ocurrir en Chihuahua si se empeñan en seguir extrayendo agua de las presas después del 24 de octubre, “porque sería una vil venganza, una represalia que generaría más irritación entre los productores”.







No hubo negociación, señala Corral



Javier Corral enfatizó que no hay ninguna hazaña diplomática en el acuerdo anunciado por el presidente: “A ellos les gusta mucho magnificar y anunciar como logro lo que lo que no es, sino que es parte de la dinámica mentirosa: nos quieren vender como logro diplomático que si falta agua para el servicio público urbano la va a prestar Estados Unidos, eso está en el tratado de 1944 y siempre, al cerrarse un ciclo, hay un acta de entrega de cumplimiento”.



El mandatario estatal enfatizó que México cumplió porque Chihuahua puso 42 por ciento de la cuota del Tratado, “pero al presidente López Obrador ya se le metió en la cabeza Chihuahua y el gobernador de Chihuahua, y ahora se trata nada más porque sí, de endosarnos una responsabilidad que por supuesto Chihuahua no tiene y lo más vergonzoso es toda esa manipulación de decir que Chihuahua no cumplió”.



Desmintió también lo dicho en la mañana por la directora de la Comisión Nacional del Agua, la doctora Blanca Jiménez, quien aseguró que las presas de Chihuahua tienen más agua de la que tenían el año pasado.



Consideró que no se le puede llamar “funcionario” a Roberto Velazco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien en la mañanera lamentó que el gobernador Javier Corral "no tenga palabra".



“Lo que el presidente de la República quiere no son relaciones institucionales, él quiere subordinación y acá eso jamás lo va a tener. Yo representó primero al pueblo de Chihuahua y ese es el principal interés que tengo: defender a la gente y al pueblo de Chihuahua porque a mí me eligieron para eso”, concluyó.







Con información de La Razón