Corral rechaza consulta de AMLO contra expresidentes

Ciudad de México.- El combate a la corrupción y la impunidad no debe someterse a la consulta ni conducirse para el linchamiento mediático, señaló el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, al poner en marcha el Encuentro Nacional Anticorrupción: ENAC 2020 en esta capital.



“La justicia y la ley no deben subyugarse a la opinión de las mayorías por más razón que tengan”, precisó el mandatario ante los investigadores y diversas personalidades que participarán en este encuentro.



Sobre la consulta popular que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a actores políticos que lo precedieron, el panista trajo a colación la desaparición de los fideicomisos que también pretende el primer mandatario.



“No basta, por ejemplo, acusar de discrecional el manejo de fideicomisos y eliminarlos de un plumazo, dejando en el desamparo rubros tan importantes para el desarrollo de nuestro país como la ciencia, el campo, el deporte y la cultura…



“Si no hay detrás una investigación exhaustiva del uso de los recursos públicos y si hay responsables, de lo contrario pareciera ser una medida de inquina sólo para obtener recursos y los responsables de los atracos quedan exentos de su responsabilidad”, apuntó.



Dijo que si realmente se quiere abatir la corrupción, es imprescindible un esfuerzo en todos los niveles de gobierno: consolidar no desmantelar instituciones, impulsar procesos apegados a derecho, donde se respete el debido proceso, no se permita la impunidad y haya reparación del daño, devolver al pueblo el producto de lo robado.







“De lo contrario seguiremos teniendo casos como el de Emilio Lozoya, plagados de irregularidades, filtraciones, escándalos, carentes de investigación, que sirven para la estigmatización, pero no así para hacer justicia ni para demoler redes de corrupción”, dijo.



En este evento, la “Estafa Maestra” y los riesgos de corrupción en los contratos de obra pública de 2019 en Ciudad Juárez y Chihuahua capital, fueron los principales temas que se expusieron en el Encuentro Nacional Anticorrupción: ENAC 2020.



La presidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), Muna Dora Buchahin, habló sobre el desvío de recursos federales en instituciones académicas, entre otros entes, en cuyas investigaciones, dijo: se implementaron auditorias forenses, con lo que se ubicó nuestro país como precursor en este tipo de investigaciones.



“Los delincuentes están a la vanguardia y nosotros no podemos quedarnos haciendo lo mismo que se ha hecho durante tantos y tantos años. En una investigación es primordial seguir la ruta del dinero, para saber quiénes son los beneficiarios finales y lo más importante, para lograr la recuperación de ese recurso”, indicó.



Por su parte, Sergio Meza de Anda, director ejecutivo de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez, expuso que en Ciudad Juárez, el 89 por ciento del monto total de las obras presenta riesgos de corrupción, mientras que en esta capital, el 42 por ciento.



Explicó que por medio de la plataforma “Mapeando la Corrupción” del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se determinó que la corrupción administrativa en Ciudad Juárez tuvo un costo superior a los 58 millones de pesos en 2019.





Con información de Milenio