Corre a su hijo de la casa por irse de vacaciones en plena pandemia

"Quédense donde están. Ni un paso más", les advirtió.



"Amo a mi hijo, pero no debían entrar en casa", indicó.



> Un ciudadano estadounidense no le permitió el ingreso a casa a su hijo, luego que este ignorara su advertencia de no tomarse vacaciones en medio del"Le hablé cada día y le dije que debían regresar a casa. Yo estaba enfadado. Las noticias empeoraban. Matt me envió fotos de él y sus amigos reunidos a la intemperie y escuchando música en vivo. Es una escena que uno no desearía presenciar", señaló su padre, Peter, de 52 años.Tras esto, el hombre le dijo a su hijo y sus amigos que no podrían quedarse en su casa tras el viaje, tal como lo habían planeado."Sus abuelos vivenaquí y no debe exponerlos a Dios sabe qué se expuso él mismo", explicó.Mientras tanto, la vacaciones en Texas se tornaron aburridas a cuatro días de empezar. "Se nos permitía solo ir a la playa en grupos pequeños y sin altavoces. Para entonces no había nadie ya en la isla. Parecía que la Policía intentaba arruinar nuestro descanso", contó Matt.Finalmente, la semana pasada armaron las maletas y tomaron un vuelo a Nueva York, en medio de muchas cancelaciones de viajes. En el trayecto, su vuelo fue desviado a Tennessee por un caso de coronavirus detectado en un aeropuerto neoyorquino, por lo que los jóvenes tardaron más tiempo en llegar a destino.Una vez aterrizados, el padre se negó a pasar a recogerlos por el aeropuerto, y el grupo tuvo que alquilar un auto para llegar a Nanuet. Cuando finalmente arribaron, el hombre les impidió el ingreso a casa.De todos modos, había preparado el auto para su hijo con provisiones en el baúl y 300 dólares en efectivo en un sobre.Al igual que la mayoría de los institutos educativos estadounidenses, el Colegio de Springfield en Massachussets suspendió las clases y cerró su campus, por lo que Matt tendrá que alojarse en una vivienda de alquiler de sus compañeros."El arrendamiento finaliza en junio y ninguno de los padres los espera en casa. Es muy arriesgado", precisó Peter.Según datos de Worldometer, Estados Unidos lidera las estadísticas de covid-19 a nivel mundial, con 164.665 contagios y 3.177 víctimas mortales.