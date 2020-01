Corre por tu salud mental

Escuchar Nota

El ejercicio es una de las grandes maneras de oxigenar el cerebro, lo que se traduce en una mejora del estado mental, por eso correr al menos 30 minutos al día resulta ideal para que todo el cuerpo se active, ya que esta actividad demanda el uso de casi todo el organismo.De esta manera, el running aporta múltiples beneficios en el plano físico y sicológico; por un lado, reduce el riesgo de enfermedades del corazón, mejora el metabolismo, refuerza los huesos y acelera la quema de grasa, y por el otro, se trata de un ejercicio relajante que incluso aporta sensaciones similares a las que brinda la terapia.A la vez, este tipo de entrenamiento es una actividad que se adapta a las capacidades del corredor gracias a que involucra muchos grupos musculares y, por si fuera poco, tiene la cualidad de que se puede practicar en una amplia variedad de escenarios.De este modo,, provocando que por un momento las personas se olviden de sus preocupaciones mientras los invade una sensación de euforia en la que el esfuerzo se combina con el placer. Por todo esto, a continuación te explicamos cinco beneficios de los que puedes gozar si decides salir de la vida sedentaria para adentrarte a un estilo más activo y saludable.salir a correr al aire libre permite que tu mente pueda echar a volar su imaginación sin una agenda específica, lo que facilita que te desestreses y promueve la creatividad, por eso lo ideal es que comiences tu jornada con esta actividad física que no solo le reportará beneficios a tu cuerpo, también lo hará con tu mente.correr por deporte permite que reduzcamos nuestros niveles de ansiedad, además impide la aparición de síntomas relacionados con los trastornos como el estrés. Asimismo, ejercitarse de esta manera ayuda para que los músculos no estén siempre en tensión, lo que sin duda repercute en el ámbito sicológico.relacionado con lo anterior, los runners pueden gozar de un efecto parecido al de la meditación gracias a su actividad diaria y constante. Por eso, la mejor recomendación es correr para darle batalla al ritmo actual de la vida que se caracteriza por ser muy acelerado y estresante. Además, después de recorrer la pista se genera en el organismo serotonina, una hormona que induce al cuerpo a un estado de relajación.tras una mañana de correr, los beneficios mentales que se generan pueden favorecer a la persona por el resto del día, gracias a que despejan la mente y le permiten que sea más productivo, pues contrario de lo que muchos piensan, ejercitarse no hace que pierdas la energía, más bien potencializa tus reservas energéticas para que las uses a lo largo de toda tu jornada.en el running siempre se mejora conforme se avanza en la práctica, por eso la disciplina y la constancia son claves a la hora de medir el progreso de esta actividad. Sin duda, notar las mejorías hará que las personas se sientan capaces de cualquier cosa, aumentado así su confianza y su fuerza de voluntad para marcar la diferencia en sus áreas de desarrollo personal y profesional.