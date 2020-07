Corren a 50 maestros de escuelas privadas

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Escuelas de educación básica del sector privado comenzaron el recorte de su personal ante el desplome que se registra en las inscripciones para el ciclo escolar 2020-2021 y tan sólo en esta semana que concluyó, más de 50 maestros de nivel básico y trabajadores de mantenimiento y seguridad fueron despedidos.



“En la escuela en donde trabajaba por 10 años me quieren dar apenas 15 mil pesos y no estoy de acuerdo y por ello voy a demandar”, dijo un trabajador de un colegio de la colonia Las Fuentes.



En escuelas privadas se desplomó el registro de alumnos para el ciclo escolar de poco más de 400 que se tenían, en uno de ellos la inscripción para el siguiente año es de apenas 180, lo que obligó a despedir a casi 40 maestros y personal de áreas administrativas.



Muchos padres de familia han optado por emigrar con sus hijos hacia el sector de la educación privada y por ello es que habrá inscripciones extemporáneas para el ciclo 2020-2021, ha señalado el profesor Arón Rodríguez de Lara.



Escuelas privadas en su intento de mantener a su alumnado han ofrecido hasta 40% de descuento en el pago de colegiaturas para el próximo año, pero otras no están en esa posibilidad porque no tienen capacidad ni para enfrentar su nómina para el próximo mes de agosto.



Entre las escuelas que más despidos han realizado y que tendrán a partir de este lunes que enfrentar demandas en la Junta de Conciliación, se encuentran el Instituto de las Américas Montessori, y Antonio Medina Gaona, además escuelas como el colegio Libertad, Livingston, Juan Sebastián Bach y el Instituto Esperanza han visto el desplome de sus inscripciones y un atraso grave en el pago de las colegiaturas del ciclo anterior que los mantiene ante una severa crisis.





