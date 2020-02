Corren a pareja gay de plaza comercial en Monterrey; acusan discriminación

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Por darse un beso y tomarse de la mano una pareja gay fue discriminada por guardias de seguridad de la plaza Galerías Monterrey.



El 5 de febrero, alrededor de las 10:11 horas, Iván y Jorge asistieron al cine de la plaza cuando uno de los vigilantes les pidió que se retiraran porque habían sido reportados por los clientes de "manosearse".



Los jóvenes acataron la orden y se salieron, pero después regresaron porque aseguraron que no estaban haciendo nada malo.



"Nosotros nos salimos, porque al final de cuentas son autoridades. Nos salimos y regresamos porque estábamos esperando función para ir al cine.



"Entonces le dije que iba a seguir haciéndolo (agarrarse de la mano) porque si te quiero dar un beso no me debo limitar porque una autoridad me lo está diciendo", dijo Jorge.



Al regresar, los guardias también llegaron y uno de los afectados comenzó a grabar.



Los vigilantes argumentaron que al interior de la plaza, ellos en especial, no podían darse besos ni tomarse de la mano ya que pasaba gente, trabajadores y niños que los podían ver.



Además indicaron que en otra ocasión y al exterior del centro comercial, una pareja se estaba besando y que alguien más los atacó, por lo que les recomendó que no lo hicieran para no pasar por el mismo caso.



"Sepárense nada más", comentó el vigilante.



El 27 de marzo de 2015, dos hombres fueron retirados del mismo centro comercial por los guardias, esto por presuntamente ir caminando de la mano, acusándolos de actos inmorales.





Con información de ABC Noticias