Corren la Urban Saltillo virtual

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La carrera Urban Saltillo cumplió con la edición 2020 de una manera distinta a la tradicional, al pasar a la modalidad virtual.



Fueron tres días para completar la distancia de 5 mil metros, es decir, en cualquiera de ellos se podía salir a la calle y realizar el recorrido, mandando al terminar un screenshot a los organizadores para registrar tiempos.



En cuanto a la rama varonil, Fernando López se llevó la gloria luego de registrar 21:06 minutos, en tanto que Javier Calderón ingresó a la meta con un estimado de 27:30, siendo el tercero Daniel Roa con 28:07.



Por la rama femenil Brenda Uribe se consagró como la mejor de todas al finalizar la competencia en 21:01 minutos, seguida por Rocío Ramírez, con 27:24, y Edna Morales, con 28:17, en segundo y tercer lugar, respectivamente.



Esta competencia solo contempló la distancia de 5 kilómetros, en donde participaron más de 200 corredores, según el registro.



La modalidad ha llamado la atención de corredores, la de salir y enviar su registro, aunque para muchos quizá no es tan justo, ya que al final no todos van por la misma ruta y eso no ayuda a tener mejores tiempos, pues mientras unos lo hacen en calles rectas, otros lo hacen en calles en donde hay pendientes o bajadas y eso no es beneficioso para los inscritos.