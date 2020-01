‘Corrí hacia él sin pensarlo’, dice joven que salvó a suicida

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Jesús te ama, el suicidio no es la solución a tus problemas”, con esta frase y el corazón lleno de fe, Cristian Balderas, un joven de 16 años, pudo salvar la vida de un hombre que intentaba arrojarse del puente peatonal ubicado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con Otilio González.



Cristian, en entrevista con el contador Francisco Juaristi Santos en Tele Zócalo Nocturno, dijo que regresaba de la preparatoria a bordo de una unidad de la ruta 4B cuando vio al hombre que amagaba con aventarse, y aunque los demás pasajeros le dijeron que de nada servía bajarse, él no lo dudó.





Impulsa fe a joven salvador



Con apenas 16 años, Cristian Balderas se convirtió en un héroe para los saltillenses al salvar a una persona que intentaba quitarse la vida arrojándose desde un puente peatonal.



Cuando Cristian llegó al sitio en donde estaba el desesperado sujeto, ya estaban algunos policías y personas intentando persuadir al hombre para que abortara su intención suicida, pero este no entendía, fue allí cuando lleno de fe pidió ayuda a Dios.



“Yo digo una oración: ‘envío al Espíritu Santo para salvar a esta persona’, en ese momento yo tomo el pie de esta persona y lo siento muy ligero, como si no tuviera peso, y ya en ese momento los policías también lo estiran y se logra salvar a esta persona”, relata.



Cuando todos vieron un suicidio inminente, una triste historia o un espectáculo morboso, Cristian Balderas vio la oportunidad de salvar una vida, así como Cristo salvó la suya, cuando tuvo un encuentro personal con el Dios de amor a los 9 años, al asistir a la comunidad Cristo Vive, motivado tras ver la felicidad que habían alcanzado sus padres; es por eso que realizó esta acción y con humildad declara que él solamente fue un instrumento de Dios.



“Yo no fui el héroe de ayer, yo no fui el ángel, como lo mencionan, yo nada más fui a presentar al héroe, y el héroe es Jesús”, comentó el joven, quien invitó a cualquiera que esté padeciendo una depresión o tenga una idea suicida, a que busque a Cristo.