Corrupción, causa principal de desigualdad económica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que el objetivo principal de su gobierno es combatir la pobreza y acabar con la corrupción en México.Durante su conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el mandatario dijo que hay pobreza por la corrupción, lo que ha llevado al país a la desigualdad y la violencia.“La corrupción política es la causa principal de la desigualdad económica y social de México”, afirmó.Sobre la medición de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señaló que no ha visto el reporte completo, por lo que lo revisará.Agregó que nunca los pobres habían recibido tanto como ahora, pues durante su administración se han otorgado cerca de 300 mil millones de pesos para programas de bienestar, además que el salario mínimo aumentó este año como nunca.Indicó que la guerra comercial entre Estados Unidos y China afecta al peso, que tras jornadas de pérdidas ahora ya no es la moneda que más ha ganado frente al dólar.López Obrador hizo llamado al diálogo entre ambas naciones, pues “no beneficia a nadie la guerra comercial”.Negó de nueva cuenta que se haya “permitido la entrada de armas” al país, por lo que no se aceptará ningún operativo que permita el ingreso de armas como sucedió en los gobiernos anteriores.Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard dijo que es relevante reducir y controlar el trafico de armas hacia México, pues cada una puede participar en un homicidio o más.