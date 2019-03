Corrupción en juzgados golpea a familia saltillense; le embargan su vivienda

Tráfico y corrupción entre el Infonavit y jueces del Poder Judicial de Coahuila, coludidos con un despacho de cobranza fraudulento, pega a Saltillo, donde una familia de la colonia La Herradura denuncia que le embargaron su casa, a pesar de comprobar que tenía en regla todos sus pagos.José Alfredo Vielma Quiroz compró una casa con su crédito Infonavit en 1997, pero en julio del 2012 se dio cuenta de que el despacho de cobranza SCRAP II, S. de R.L. de CV, inicia un juicio ante el Juzgado Civil Segundo, cuyo titular era César Alejandro Saucedo Flores, alegando haber comprado el adeudo de esa vivienda.Ante esta situación, el señor Vielma acude ante el Infonavit donde comprueba que no tenía ningún adeudo de su crédito, pero además, que ya lo había terminado de pagar. Pero aun así, el juicio continuó, con diligencias del Juzgado Segundo, cuyos actuarios acudieron al domicilio con citatorios que entregaron a una niña de 12 años, pues el matrimonio Vielma no estaba.Una familia de la colonia La Herradura denunció el tráfico y corrupción entre el Infonavit y jueces del Poder Judicial de Coahuila, coludidos con un despacho de cobranza fraudulento, que le embargó su casa, a pesar de comprobar que tenía en regla todos sus pagos.José Alfredo Vielma Quiroz compró una casa con su crédito Infonavit en 1997, pero en julio del 2012 se da cuenta que el despacho de cobranza SCRAP II S. de R.L. de CV, inicia un juicio ante el Juzgado Civil Segundo alegando haber comprado el adeudo de esa vivienda.Sin permitir defenderse, el Juez otorga una orden de embargo, la cual SCRAP II ejecuta y tras un remate, se auto-compra el inmueble y lo registra como suyo ante el Registro Público de la Propiedad y ordena el desalojo a los Vielma, según el abogado de la familia, Jorge Varela Lara.Lo anterior, explica el abogado, a pesar de que descubren que el juicio interpuesto para adjudicarse la casa de los Vielma, tiene un número de crédito que no corresponde al otorgado para esa vivienda, lo cual evidencia que para que el fallo se diera a favor de SCRAP II, debieron participar empleados del Infonavit emitiendo documentos falsos y el Juez Segundo validándolos.