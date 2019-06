Corrupción siempre ha limitado calificación, Moody’s a AMLO

La agencia Moody's indicó que la manera en que la corrupción afecta a la nota de México es algo que ya está incorporado en la calificación, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la acusara de no considerar esa variable dentro de su metodología, informó Milenio "El tema de corrupción siempre ha sido un factor que ha incidido en la calificación. En el pasado habíamos dicho que si uno ve los fundamentos de los indicadores macroeconómicos y crediticios de México, México debería tener una calificación mucho más elevada", dijo el analista soberano de México en Moody’s, Jaime Reusche.El Presidente señaló en su conferencia matutina que "las fallas que tienen las calificadoras y los expertos es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas (...) que no tomaba en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable corrupción".Sin embargo, el analista dijo en teleconferencia que la corrupción, debilidades institucionales, impunidad y el gran sector informal de la economía, entre otros temas estructurales, "han estado por mucho tiempo dentro del crédito" y "han limitado esta calificación en A3", pero ahora ven un deterioro en cuanto a la dirección de las políticas públicas.“El tema de la corrupción es un tema bastante complejo, las medidas que se han adoptado son difíciles de cuantificar. Ningún gobierno, ni aquí ni en ninguna parte, va a poder resolver el problema inmediatamente, quien diga que lo va a poder resolver con medidas de corto plazo, no está entendiendo el problema, resolver el problema va a tardar años”, agregó.