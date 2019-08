Corruptos deben ser estigmatizados, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los corruptos deben ser señalados, estigmatizados, para "decir fuchi, guácala", además de que debe impedirse que la corrupción se establezca como forma de vida que, dijo, era a lo que apostaban cuando "sonó la campana e inició la transformación".En un diálogo con la comunidad en el marco de su visita al Hospital Rural de Metepec, destacó además la campaña de información, orientación y concientización dirigida a los jóvenes en contra de las adicciones, en tiempos oficiales en televisión y radio."Estamos estigmatizando la corrupción, porque antes se robaban el dinero, había corrupción y los corruptos no perdían ni siquiera su respetabilidad, ese era el peor de los males, hasta se les aplaudía... Y se decía: 'el que no transa, no avanza'", puntualizó.El titular del Ejecutivo Federal dejó en claro que, no obstante ello, no pudieron corromper al pueblo, porque hay una gran reserva de valores espirituales, morales y culturales por las tradiciones.El mandatario señaló que llegó aquí para informar que ya inicio la Cuarta Transformación de la vida pública de México, "estamos trabajando para transformar, para hacer historia".Indicó que se trata de una transformación profunda, "porque vamos a arrancar de raíz la corrupción, que es el principal problema y de eso depende que logremos el renacimiento de México", además de que eso permitirá cumplir todos los compromisos.Sostuvo que su gobierno limpiará de corrupción a México "dando el ejemplo arriba", y el desarrollo se financiará cortando de tajo la corrupción y con un gobierno austero. "Cero corrupción, cero impunidad", remarcó.Subrayó que a diferencia de los tres grandes cambios que ha habido en el país, como fueron la Independencia, la Reforma y la Revolución, la Cuarta Transformación que él encabeza está en marcha de manera pacífica y no por ello será superficial, de maquillaje o más de lo mismo.Más adelante, López Obrador señaló que a partir de los programas de becas para los estudiantes y Jóvenes Construyendo el Futuro su administración le está quitando los jóvenes a la delincuencia.