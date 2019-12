Corta José Mauricio dos orejas

| Sin recuerdos no hay historia... Así se vivió la octava corrida de la Temporada Grande ¡Donde nacen las emociones!#LaMéxico #dondenacenlasemociones pic.twitter.com/BE3jCqZUWn — La Plaza Mexico (@LaPlazaMexico) December 16, 2019

José Mauricio fue el triunfador al cortar dos orejas del sexto de Barralva.Fue una tarde emotiva para el torero capitalino que disfrutó de sus dos faenas.Fermín Rivera se reencontró también con el triunfo en la Plaza México después de varias tardes; consiguió cortar una oreja del quinto.Mauricio se prodigó con el capote en el primero de su lote ante un buen toro de Barralva que le permitió también con la muleta disfrutar el toreo y trazar naturales con mucha calidad que arrancaron los olés del tendido.Una faena muy buena con temple y calidad aunadas a las nobles embestidas del astado.Pinchó dos veces antes de la estocada y escuchó dos avisos y pese a ello oyó una cerrada ovación y le hicieron dar la vuelta al ruedo.El sexto estuvo a punto de prender al subalterno Rafael Romero quien milagrosamente se salvó. El que sí sufrió un revolcón y tuvo que ingresar a la enfermería fue Sergio González en el tercer par.El astado tuvo movilidad y José Mauricio esbozó muletazos de buen trazo.Valiente estuvo el capitalino que no se salvó de que lo trompicaran.Mostró actitud y valor. Al entrar a matar y dejar una estocada entera, el toro lo prendió y después en el suelo le tiró feo derrote y tuvo que ser llevado a la enfermería.Salió de ella para recibir las dos orejas y proclamarse triunfador.El primero de Fermín se quedaba corto, pero el torero potosino le echó actitud y voluntad hasta conseguir muletazos de mucho mérito y buena factura. Logró inclusive sacarle el buen fondo al astado.Terminó su labor con una estocada defectuosa. No obstante lo sacaron al tercio.Emotivo fue el brindis que Fermín Rivera le hizo al subalterno Felipe Kingston quien hoy se retiró de los ruedos.Luego se topó el potosino con otro buen toro de Barralva que le permitió torear con buen gusto por ambas manos, estructurando una faena que agradó al público. Lo mató de una estocada y le concedieron la primera oreja de la tarde.Después de un vistoso quite por chicuelinas antiguas, lució, como siempre "El Fandi" en tres certeros pares de banderillas.La faena a su primero fue muy breve pues al diestro español no le gustaron ciertas actitudes del toro. Se puso pesado con la espada, sonó un aviso y le silbaron.El cuarto de la tarde al salir de una larga afaroladas de rodillas que ejecutó "El Fandi", el toro saltó al callejón.Su cabeza se detuvo con el cable de acero que circunda la primera fila de las butacas. Aún así con las pezuñas le pegó a una persona que estaba en el callejón.Estuvo variado en banderillas, pero con la muleta no hubo acoplamiento. El público se metió con el español que volvió a abreviar y a escuchar silbidos.Muy bien presentado el encierro de Barralva con toros importantes en calidad y bravura.El primero fue brusco. Tuvo un buen lado derecho el que apareció en segundo lugar. Noble y bravo fue el tercero al que ovacionaron en el arrastre. El cuarto se tornó complicado y el quinto mostró voluntad para embestir aunque llevó la cabeza a media altura. Y el sexto tuvo voluntad de embestir bien.