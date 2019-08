Corta oreja a mujer y abusa de menor

Una mujer perdió parte de una oreja y su hija menor de edad fue violada, presuntamente por la pareja sentimental de ella.El supuesto agresor es Ramón Bernabé Verduzco Villarreal, quien se negó a rendir declaración ante la jueza de Control Yira Celida Ochoa Contreras, autoridad que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.Al presentar una denuncia penal Yolanda L.F. señaló que es madre de cuatro menores de edad y desde hace ocho meses tenía una relación sentimental con Verdusco. Además refirió que el sábado pasado aproximadamente a las 03:20 horas se encontraba en su domicilio, ubicado en la colonia Parajes del Sur, cuando él llegó al lugar y ella le dio el paso. Al encontrarse en la sala, Verdusco empezó a preguntarle si estaba enojada, ella le respondió que no pero él siguió insistiendo en la misma idea.Por lo que Yolanda optó por irse a su recámara y él la siguió y de pronto colocó una rodilla sobre la espalda de ella y otra rodilla en una pierna, sacó un cuchillo y ella percibió que le presionaban una oreja luego sintió un dolor muy fuerte, así lo señaló en la querella para luego precisar que al levantarse vio que le había cortado una parte de la oreja.Después Verdusco le preguntó a su pareja qué es lo que más quiere en esta vida y ella respondió que a su hija. Enseguida él la metió al baño, le ató los pies y las manos, le ordenó que no gritara o de lo contrario iba a matar a su hija y se salió del baño dejándola encerrada, así lo señaló una agente del Ministerio Público (MP) durante una diligencia efectuada en la Segunda Sala de Apelaciones de la Ciudad Judicial y frente a la jueza Ochoa.Por su parte, la menor de 17 años dijo a policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que ella se encontraba en su habitación cuando Ramón entró y le dijo que su mamá se estaba desangrando. La víctima le preguntó por qué, entonces él respondió que la había cuchillado y que si no quería que la matara frente a ella, que se dejara violar.La menor le gritó que no, pero presuntamente Verdusco consumó una violación.La madre escuchó los gritos de su hija y pudo desatarse y salir de la casa para pedirle ayuda a sus vecinos; fueron ellos quienes hablaron al 911.Cuando llegaron los elementos de la SSPM, Yolanda L.F. les permitió ingresar a la casa y ellos encontraron a Verdusco desnudo en la habitación de la menor de edad y procedieron a su detención y atendieron a la víctima, quien sufrió un shock, dijo la fiscal al Tribunal.El abogado defensor señaló que no tenía argumentos a favor de su representado y la jueza declaró legal la detención y retención de Verdusco. Enseguida escuchó la formulación de cargos; en esa etapa la fiscal dijo que la conducta presuntamente desplegada por Ramón Bernabé Verdusco era constitutiva de los delitos de violencia familiar y lesiones en contra de la víctima mayor de edad y violación en perjuicio de la menor de 17 años.El Tribunal programó otra audiencia para determinar si vincula o no a proceso al sospechoso.