Cortan cable y caen casi 30 cabinas de un teleférico en Canadá

Numerosas cabinas de un teleférico se estamparon contra el suelo la madrugada de este sábado en Squamish, Columbia Británica, después de que alguien cortara un cable, en lo que la Real Policía Montada de Canadá ha descrito como un aparente "acto deliberado de vandalismo".El teleférico Sea to Sky Gondola no estaba funcionando en el momento del incidente, que ocurrió alrededor de las 4:30 (hora local), por lo que ningún visitante o miembro del personal resultó herido.La popular atracción ahora se encuentra cerrada, y se pide a la población y turistas que se mantengan alejados del área, que la inspectora de la Policía Kara Triance calificó de "escena del crimen".Según CBC , la mayor parte de los 30 vehículos cayeron al suelo.El teleférico, que no estaba funcionando en ese momento, normalmente transporta hasta 240 pasajeros a la vez. El viaje desde la base hasta la cumbre, a 885 metros sobre el nivel del mar, dura aproximadamente 10 minutos y ofrece a los visitantes vistas sobre Howe Sound, un importante destino turístico en Columbia Británica.Se ha cerrado tres senderos directamente debajo del teleférico que fueron afectados por el accidente.Los oficiales de RCMP están investigando una gran área geográfica para su investigación."Los senderos en el área pueden haber sido utilizados para acceder a la línea del teleférico", dijo la inspectora Triance."Sabemos que hubo personas que subieron a la cima de la [Montaña del Jefe de Stawamus] esta mañana, y estamos pidiendo que cualquiera en el área que haya caminado por los senderos venga a hablar con la policía. Estamos buscando testigos".Brown dijo que el cable y los autos pueden repararse o reemplazarse, pero la principal prioridad de la compañía es la investigación."Tenemos muchas horas por delante para comprender realmente lo que ocurrió antes de concentrarnos en la solución".