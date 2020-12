Cortan Warriors a Juan Toscano quedando fuera del roster

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Desafortunadas noticias para el basquetbolista mexicano Juan Toscano, quien fue cortado por los Golden State Warriors para la próxima temporada de la NBA, así lo dio a conocer el equipo ayer.



El alero azteca no tenía contrato garantizado con el equipo, razón que lo llevó a quedar fuera de él, pues no fue uno de los 15 seleccionados para permanecer, cantidad máxima que deben tener, de acuerdo al reglamento oficial.



Juan Toscano debutó en la NBA el pasado 8 de febrero. Con Golden State Warriors firmó por tres años; sin embargo, la temporada 2020-2021 y 2021-2022 no estaban garantizadas.



Durante la campaña anterior, Toscano disputó 13 partidos oficiales, siendo titular en seis de ellos; promedió 5.3 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, un robo y 0.4 tapones en 20.9 minutos por partido.



El entrenador Steve Kerr reveló que fue una decisión complicada cortar a Juan Toscano; sin embargo, lo creyó prudente, aunque dejó abierta la posibilidad de un regreso. “Juan es de mis favoritos, porque sabe jugar al basquetbol y es un ganador. Hace jugadas y compite”, señaló.



Como jugador de los Warriors, Toscano realizó marchas en contra del racismo, apoyado por Stephen Curry .