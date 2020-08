Cortana desaparecerá de iOS y Android

Escuchar Nota

"Hemos pasado mucho tiempo pensando en esta transición y entendemos que estos cambios pueden ser perjudiciales para algunos de nuestros clientes", dijo la compañía.



Ya sabíamos que los días dePero la compañía ahora ha detallado recortes adicionales que los usuarios probablemente sentirán más intensamente.De acuerdo con el portal Engadget, los cambios no sucederán de una vez. Para comenzar,Posteriormente,. En algún momento a principios de 2021, los altavoces Harman Kardon Invoke también perderán acceso al asistente digital.Es probable que el plan de Microsoft para los altavoces Invoke cause el mayor resentimiento. La compañía enviará una actualización de firmware al dispositivo inteligente para convertirlo en un altavoz Bluetooth.dijo la compañía.Como una rama de olivo para los propietarios de Invoke, Microsoft planea enviarles tarjetas de regalo de 50 dólares.Como se mencionó anteriormente, Microsoft también planea eliminar la versión actual de Cortana de sus auriculares Surface de primera generación a principios de 2021. Una vez que se realice el cambio, aún podrá usar el asistente digital, pero solo a través de la integración que viene con Outlook Mobile. Los propietarios de auriculares Surface de primera generación pueden obtener una tarjeta de regalo de 25 dólares.Cortana no va a desaparecer, pero Microsoft está ajustando el software para complementar mejor las aplicaciones como Outlook y Teams. Al hacerlo, la compañía probablemente espera hacerse un hueco para el asistente digital lejos de los gustos de Assistant y Alexa. Por supuesto, todo eso es un pequeño consuelo si compró la visión original de la compañía para Cortana.