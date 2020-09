Cortarán ingresos de fundaciones; dejarían decenas de operar

Escuchar Nota

Ciudad de México-. En 2021, las donatarias que obtengan más de 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas a su objeto social perderán su autorización para operar, según los cambios propuestos a la Miscelánea Fiscal.



Además, al revocarse una autorización, o si pierde vigencia, deberán destinar todo su patrimonio a otras entidades autorizadas para donativos deducibles de impuestos.



La actual Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR) estipula que las fundaciones, organizaciones o fideicomisos con autorización para recibir donativos deducibles –denominadas donatarias– solo pueden obtener 10% de sus ingresos de actividades distintas a su fin, aunque no se establece que puedan perder su autorización por esto.



La propuesta de Ley para 2021 pretende que estas organizaciones no destinen sus activos, como instalaciones o personal, a otras actividades, sino que se dediquen a lo que fueron creadas, explicó María Lourdes Pinzón Escalante, integrante de la Comisión de Apoyo al Ejercicio de la Peritación del Colegio de Contadores Públicos de México.



Entre las donatarias autorizadas que destacan por su tamaño y presencia están Fundación Carlos Slim, Fundación Televisa y Fundación Walmart, la Cruz Roja Mexicana, así como Michou y Mao.



Hay 9 mil 885 donatarias autorizadas, 5.5% más que en 2019. Un 63% es asistencial, 13.9 educativa y 8% cultural, según el SAT.



“Algunas instituciones usaban sus instalaciones para ofrecer servicios y tener lucro, y empezó a hacerse más esa actividad un negocio que superaba 50% de los ingresos”, expuso Pinzón Escalante.



De acuerdo con la ley, hay 12 actividades susceptibles a ser autorizadas para recibir donativos, entre las que destacan organismos asistenciales, educativos, de investigación, culturales y ecológicos.



Pinzón añadió que algunas han tomado ventaja de lagunas en la ley para obtener ingresos.



En 2018, según datos de Hacienda, 66.1% de los 200 mil 250 millones de pesos en ingresos de las donatarias fue por actividades no relacionadas con su objeto social, 10.1% con su objeto social y 23.8% por donativos.