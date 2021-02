‘Cortaría’ Daimler a Daimler Trucks; sin riesgos de desempleo para Saltillo

Escuchar Nota

“Así que los más de 3 mil trabajadores de la planta local pueden estar tranquilos, podrán cambiar de nombre, de dueño, pero la ensambladora seguirá aquí por mucho tiempo, y esa seguridad la ha hecho posible su productividad y competitividad, muy difícil de lograr en otros países. Eso es lo que a final de cuentas marca la diferencia”, añadió.

“Esta empresa de automóviles de lujo es aún más atractiva para los inversores que buscan un rendimiento en esa área”, dijo el presidente ejecutivo Ola Källenius durante una conferencia telefónica el miércoles.



Aunque ladijo que planea escindir suel mayor fabricante de camiones y buses del mundo, para el empresario Héctor Horacio Dávila esto no debe ser una causa de alarma para Saltillo, pues la planta local es una de las que aportan mejores resultados para el consorcio.Ladijo que busca aumentar su atractivo entre los inversores como un negocio enfocado en automóviles eléctricos y de lujo, lo que hizo que sus acciones subieran ayer casi 9 por ciento.indicó que el anuncio de Daimler AG no pone en riesgo la operación de la planta“porque es una empresa rentable y de magníficos resultados, porque no es fácil encontrar un lugar donde tu mano de obra te genere 200 tractocamiones por día, de alta calidad.La decisión dede escindirse sigue el ejemplo de otras empresas alemanas, comoy se produce después de que los inversores presionaran al directorio para dividir los conglomerados.Su marca de automóviles de lujoha hecho varios esfuerzos para desafiar ay otros en el mercado de vehículos eléctricos premiumLas acciones de Daimler cerraron el miércoles con un alza deDávila consideró que “lo queestá haciendo es centrar toda su atención en los autos de lujo y eléctricos. Bien sencillo, van contra Tesla, que les lleva mucha ventaja, y ven la oportunidad de que centrando todas sus baterías en ese objetivo, muy pronto pueden alcanzarla y superarla porque Tesla no ensambla, lo valioso es el concepto y la patente”.Finalmente,dijo que escisión quiere decir que Daimler se separará de Daimler Trucks, para que se vuelva más atractiva a los inversionistas, que estarían invirtiendo en una empresa “nueva” com mucho potencial.