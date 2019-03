Corte confirma prisión preventiva contra Cristina Fernández

La Corte Suprema de Argentina anunció este jueves la negativa del recurso de queja presentado por Cristina Fernández de Kirchner para desestimar el pedido de prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación que se le sigue por la causa AMIA.La decisión fue unánime. Los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti resolvieron que el pedido de la actual senadora de Unidad Ciudadana y el ex director de Director General de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, no procedía pues no se trata de una sentencia definitiva o equiparable.El juez Claudio Bonadio dictó la prisión preventiva contra Fernández y otros funcionarios de su entonces gobierno por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, por haber cometido los presuntos delitos de encubrimiento agravado y estorbo de un acto de funcionario público.Asimismo el magistrado camarista solicitó el desafuero de la parlamentaria para poder hacer efectivo el fallo, sin embargo, fue denegado por la Cámara Alta ya que consideraron que no era necesario al no existir una condena firme.En su intento por revocar la prisión preventiva, Fernández apeló ante Sala IV de la Cámara de Casación con un recurso extarordinario, aunque también le fue denegado por el mismo motivo que ahora da la Corte Suprema.Sobre Cristina Fernández pesa otro pedido de prisión preventiva, hecho también por el juez Bonadio, por presuntamente liderar una organización ilícita dedicada al desvío de fondos públicos durante su gobierno, en que también estarían involucrados otros funcionarios. Las ilegales acciones habrían quedado registrados en los llamados ‘Cuadernos de la corrupción’.Con información de La República