Corte de Bolivia extiende mandato de presidenta interina Jeanine Áñez

Escuchar Nota

"Se estableció que corresponde la prórroga del periodo de mandato de las autoridades de los órganos del poder público del nivel central y subnacional, Ejecutivo y Legislativo, hasta la posesión de las nuevas autoridades electas en las elecciones generales" del 3 de mayo, dice el fallo leído por el magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Alberto Calderón.

El Tribunal Constitucional de, y de los parlamentarios hasta que asuman tras las elecciones de mayo un nuevo gobierno y un renovado Congreso, probablemente en julio o agosto, informó un magistrado.El fallo será refrendado en los siguientes días por el Congreso y promulgado luego como Ley por el Ejecutivo.La extensión del plazo de los mandatos estaba pendiente, dado que la constitución establece un plazo de seis meses para que el presidente interino llame a nuevas elecciones, en este caso, desde la renuncia de Evo Morales a la presidencia, el 10 de noviembre., apenas una semana después de la fecha prevista para los nuevos comicios, lo que no daría tiempo para una previsible segunda vuelta, convocada para el 14 de junio.En tanto, el periodo de los actuales legisladores terminaba el próximo 22 de enero, por lo que de no haber sido ampliado el Congreso hubiera quedado sin funciones en la práctica.Tras el fallo del TC, el enviado especial de las Naciones Unidas en Bolivia, Jean Arnault, "aplaudió" en un comunicado la decisión judicial que afianza el camino hacia unas elecciones generales "como única vía legítima para superar la crisis surgida en octubre del año pasado".Arnault manifestó también su "rechazo" a las recientes declaraciones de Morales, quien dijo que de volver al país apoyaba la idea de formar unas "milicias armadas" como en Venezuela.Morales, que gobernó casi 14 años, dimitió tras una fuerte convulsión social luego de ser reelegido en las elecciones del 20 de octubre, suspendidas después de que una auditoría de la OEA hallara irregularidades.Dos días después, el ex mandatario indígena se refugió en México, y desde hace un mes se trasladó a Argentina.