Corte decide sobre la consulta popular para enjuiciar a expresidentes

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute el proyecto del ministro Luis María Aguilar. Mismo que establece que es inconstitucional el objeto de la consulta con la que se pretende enjuiciar a cinco expresidentes.



Los once ministros del pleno, es decir, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Jorge Mario Pardo Rebolledo; Norma Lucía Piña Hernández; Javier Laynez Potisek; José Fernando Franco González Salas; Alberto Pérez Dayán; Luis María Aguilar Morales; Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos (estos tres últimos designados por el Presidente López Obrador); decidirán si la consulta del mandatario tendrá o no luz verde.



El pasado 15 de septiembre López Obrador envió al Senado un documento para buscar que la población sea consultada sobre si se debe enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.



Sin embargo, el Senado realizó una consulta de constitucionalidad a la SCJN y serán los ministros quienes decidan si el objeto de la consulta es válido.



“¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de parte de los expresidentes Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña?”, es la pregunta que se planea establecer.



El proyecto de Luis María Aguilar indica que la intención de consulta es un “concierto de inconstitucionalidades”, por lo que propone que no sea avalada.



Sin embargo, el Presidente ha amagado con realizar una reforma constitucional si la Corte rechaza la consulta. NR