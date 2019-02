Cortes de cabello de Trump y Kim son moda en Vietnam

Para quienes les gusta estar a la vanguardia del estilo, dos de los cortes de cabello más populares del mundo ahora están disponibles de forma gratuita… en Vietnam.Con motivo de la próxima cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, del 27 al 28 de febrero, un estilista de Hanoi ofrece cortes de cabello gratuitos a cualquiera que desee copiar el estilo de distintivos líderes mundiales."Me siento feliz con este corte de pelo porque la gente pensará que me parezco al líder de Corea del Norte", dijo To Gia Huy, de nueve años, cuyo cabello fue moldeado para que combinara perfectamente con la parte superior grafilada y los lados afeitados, al igual que la exclusiva cabellera de Kim.La Academia de Belleza Tuan Duong está a cargo de esta promoción que durará hasta el 28 de febrero, cuando miles de funcionarios y periodistas descienden a la capital vietnamita para la segunda cumbre entre Trump y Kim, desde su primera reunión histórica en Singapur en junio pasado."Hice esto sólo por diversión, pero me sorprendió cómo respondía la gente", dijo Le Tuan Duong, dueño del salón."Me encanta la paz. Odio tanto la guerra. Muchas personas en mi familia han muerto, así que apoyo mucho esta cumbre ", dijo Duong, quien perdió a dos de sus tíos durante la Guerra de Vietnam.Le Phuc Hai, de 66 años, dijo que se estaba relajando en un lago cercano cuando Duong le preguntó si le gustaría cortarse el pelo y teñirlo, como el de Trump.