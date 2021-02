Cortes de energía han dificultado suministro de agua en algunos sectores

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) ha visto complicado el suministro de agua en algunos sectores, debido a los cortes de energía que se han dado, los cuales han afectado al bombeo de los tanques y por ende el envío de agua, indicó el gerente general, Mario Rincón Arellano.



En este sentido, el funcionario aclaró que las Plantas 2 y 3 están funcionando con regularidad y con suficiente agua, pero reiteró que los cortes han complicado el rebombeo.



“El problema son los corte eléctricos en diferentes sectores, por ejemplo en el bombeo de Agua Azul que envía el agua al tanque de Doctores y al no haber rebombeo, aunque haya suficiente agua, los tanques se nos vacían”, expresó Rincón Arellano.



Por otro lado, señaló que se ha trabajado con cuadrillas para atender reportes de fuga de agua por medidores rotos, y de los cuales se resolvieron alrededor de 200.



“Ayer recibimos más de 90 reportes medidores rotos al call center, pero pudimos resolver hasta 200, porque al llegar a las colonias nos encontrábamos que más vecinos presentaban ese problema”, mencionó.



Finalmente, pidió a la ciudadanía no preocuparse, ya que tanto plantas y cárcamo están trabajando a toda su capacidad y por ende una vez que se restablezca la energía habrá suministro general para la ciudad.



PARA SABER

Hay suficiencia de agua en plantas potabilizadoras y cárcamos, la falta de energía en algunos sectores ha provocado que no haya rebombeo en estas colonias