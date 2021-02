Cortes en rutas de salida hacia EU provocaron fallas en internet de Izzi

Escuchar Nota

Izzi fue contactada por MILENIO para conocer las causas de las intermitencias de su servicio. La empresa informó que “debido a dos cortes simultáneos en nuestras rutas de salida hacia Estados Unidos, estamos experimentando saturación que genera lentitud en algunos usuarios. Esperamos que el servicio se restablezca en la próxima hora”.

@ayudaizzi @izzi_mx desde que el servicio de Axtel cambio con ustedes a cada rato falla algo.

Un servicio estable y eficiente lo destrozaron.@IFT_MX @Profeco ya somos muchos usuarios afectados con esto y el dia de hoy esta peor. ATENCION POR FAVOR — Botch (@YoungBotch) February 10, 2021

Cuando mi internet era de Axtel, funcionaba perfecto. Ahora, con @izzi_mx @ayudaizzi falla todo el tiempo y me quedo sin conexión a media jornada laboral. Regresa Axtel — Gina GG (@GinixG) February 4, 2021

Se podrá presentar una demanda colectiva para que indemnicen a todos sus usuarios por el monto que nos están haciendo perder sin poder trabajar? #izzi pic.twitter.com/yqiodZduQd — Benjamin Sachs (@sachs_ben) February 10, 2021

