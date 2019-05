Cortizo quiere revisar los TLC con EU y Centroamérica

El presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo querer revisar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica y que hará respetar el nombre de su país manchado por estar en listas de paraísos fiscales.Cortizo (Partido Revolucionario Democrático, PRD) se impuso el domingo al derechista Rómulo Roux por un estrecho margen, en las sextas elecciones generales tras la invasión estadounidense de 1989, que puso fin a la dictadura de Manuel Antonio Noriega (1983-1989).Analistas descartan que Cortizo, sucesor del actual presidente Juan Carlos Varela, vaya a realizar grandes cambios en política internacional, aunque dudan de lo que podría hacer con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.Cortizo dimitió en 2006 como ministro de Desarrollo Agropecuario del gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) por considerar que Panamá no debía aceptar el relajamiento de las normas sanitarias que, a su juicio, imponía ese TLC.Cortizo manifestó este domingo que "guste o no nos guste, es un tratado que tenemos que respetar los panameños", aunque "existen cláusulas dentro del tratado que nos permiten hacer esa solicitud" de revisión, dijo."Obviamente con Estados Unidos tenemos que ser bien cautelosos cuando solicitamos revisar tratados (...) porque es nuestro principal socio", aclaró Cortizo.Pero algunos analistas creen poco probable que el futuro presidente llegue a revisar el pacto comercial con Estados Unidos."No creo que vaya haber revisión del TLC, quizás ajustes que están contemplados dentro del protocolo de los Tratados. La relación entre Panamá y Estados Unidos, sobre todo con los gobiernos PRD, han sido siempre buenas e intensas", dijo a la AFP James Aparicio, director del diario Metro Libre.Estados Unidos es el principal socio comercial de Panamá y primer usuario de su Canal, por el que transportó el año pasado 174 millones de toneladas de carga.Además, ambos países comparten programas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y la migración ilegal.Para Carlos Guevara-Mann, profesor de Relaciones Internacionales de la Florida State University en Panamá, Cortizo seguirá "la órbita de influencia de Estados Unidos", por lo que "evitará tomar acciones que irriten" al gobierno de Donald Trump."Dudo que se atrevan a proponer reformas al TLC", señaló.Cortizo, empresario y ganadero, también se ha mostrado partidario de revisar acuerdos comerciales con países centroamericanos, que a su criterio perjudican a los productores panameños, que se quejan de las importaciones que desplazan sus productos."Sí sé que hay otros tratados de Centroamérica que vamos a solicitar una revisión, tipo Costa Rica y Nicaragua", señaló Cortizo el domingo sin dar mayores detalles.El presidente electo también hizo énfasis en que hará respetar los intereses de Panamá, una frase que tanto él como su entorno han repetido para acusar al gobierno de Varela de debilidad para rechazar su inclusión en listas de paraísos fiscales.Entre sus planes está crear un grupo de expertos para desarrollar una estrategia que permita "rescatar" el nombre del país, tres años después de que quedara expuesto como un santuario de evasión fiscal de ricos, famosos y poderosos con los llamados "Papeles de Panamá"."De los 125 compromisos que tenemos en el plan de acción el número uno habla de rescatar el nombre de Panamá", indicó Cortizo.Panamá ha realizado reformas legales para adaptarse a la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, con lo cual ha salido de las listas de paraísos fiscales."Al nuevo gobierno le corresponde seguir en esta línea. Deshacer lo logrado sería un terrible retroceso", sostuvo Rita Vásquez, directora del diario La prensa.Sin embargo, sectores locales consideran que esas reformas restan soberanía al país y perjudica la competitividad de su sistema financiero."Realmente Cortizo, al igual que el gobierno de Varela, tiene dentro de sus allegados muy cercanos personas que están directamente involucradas con el negocio relativo a la creación de sociedades off shore", afirmó la vicepresidenta del centro de iniciativas democráticas (CIDEM), Claire Nevache."Obviamente es un factor importante, pero hay poco margen de maniobra, por lo que creo que hay un poco de show para el electorado" en las declaraciones de Cortizo, añadió Nevache."Son declaraciones demagógicas. La mejor medida para rescatar el nombre de Panamá es combatir la corrupción que asfixia al país", sentenció Guevara-Mann.