La hermosa cosplayer SeeU realizó un detallado cosplay de Himawari Uzumaki, quien es la hija del protagonista del anime creado por, pero que tiene una especial aparición en la nueva serie animada dey esta caracterización que recibió ha sido elogiada en redes sociales., pero su gusto particular por el mundo cosplay la ha llevado a dedicarse a ello de forma profesional y tener más de 231.9 mil seguidores en su cuenta de Twitter, siendo la red social donde compartió una adorable sesión de fotos caracterizada de Himawari.En esta publicación,, siendo una blusa gris con sudadera amarilla, una peluca con puntiagudo peinado y flequillo, al igual que unos pupilentes azules para los ojos de Himawari en su estado normal; junto con los pupilentes blancos que simbolizan el “Byakugan” que heredó de su madre Hinata Hyuga.Con más de 13.9 mil me gusta en su publicación de Twitter, muchos fans de la serie de anime, no dudaron en dedicarle gran cantidad de elogios a SeeU por su gran trabajo de caracterización, pues la cosplayer asiática goza de un adorable aspecto físico que se adapta a casi cualquier personaje de ficción con rasgos similares; pues ella es conocida por recrear a Sakura Kinomoto, Rem, Yuno Gasai y Alice de SAO.Sobre más información de, pudieron haber causado un retraso en la producción y el estudio de animación encargado decidió acatar las normas de salud en Japón para cuidar a sus trabajadores.Con información de La Verdad