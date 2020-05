Costa Rica, el país de América Latina donde mueren menos pacientes de Covid-19

Escuchar Nota

"Desde el 21 de marzo y hasta hace como 10 días, los médicos venían para acá por lo menos un día sí y un día no" para seguir de cerca el tratamiento, explica Henry.

Los trabajadores sanitarios acuden a los domicilios de los pacientes a entregar medicinas y verificar sus tratamientos.

"Nosotros no gastamos en ejército, pero sí gastamos mucho en salud, en seguridad social y en educación, y eso ha sido muy importante", añade el también exdecano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica ha trabajado en el desarrollo de respiradores artificiales que puedan ser producidos a bajo costo.

"Muchos se han comportado a la altura. Han entendido el momento histórico que estamos viviendo, es un momento muy delicado", dijo el ministro de Salud, Daniel Salas, la semana pasada.

"El hecho de tener agua intradomiciliaria prácticamente en el 100% de la población nos permite que la comunicación de lavado de manos sea muy efectiva entre la población", señala.

"En el momento en que tengamos un aumento en los casos que están en esas unidades centinela en todo el país, inmediatamente nos alerta que hay circulación incrementada de un virus", sostuvo.

Henry dice que el sistema de entregas a domicilio funciona bien en San José, por lo que no hay tanta gente congregada en los mercados.

"La mayoría de la población, por el corto tiempo de la presencia del virus en nuestro país, no se ha visto expuesta al virus, no se ha infectado al virus. Podemos tener un aumento de casos, cadenas de transmisión, de manera intensa, en poco tiempo", señala.

Luego de pasar una terrible noche, con fiebre y fuertes dolores de cabeza y hombros, Henry* no dudó en acudir al sanatorio a la mañana siguiente en San José, Costa Rica.Era 9 de marzo, tres días después de que en el país se detectara el primer caso del nuevoque a la fechaen la nación centroamericana.En el centro de salud gubernamental le hicieron algunas pruebas básicas, tanto a él como a su madre, que también tenía síntomas, y los enviaron de regreso a casa."Me dijeron que tenía una infección muy grande en la garganta", cuenta a BBC Mund o vía telefónica., pues otro empleado dio positivo unos días antes, tras volver de un viaje a Europa.Para el 17 de marzo, Henry fue de nuevo al sanatorio para que le tomaran muestras. Y cuatro días después recibió un correo electrónico:A pesar de tener algunas molestias, y de que su madre tiene mayor riesgo al superar los 70 años, su tratamiento debía cumplirse en casa.Henry asegura que nunca se sintieron abandonados en la enfermedad, sino todo lo contrario.Los visitaban los trabajadores sanitarios de los, y su médico estuvo en contacto con la familia a través de mensajes de WhatsApp.Ely representa una de las claves que han permitido al país, dicen los expertos.A medida que el país llega a los dos meses desde el primer caso detectado,Más de 320 personas se han recuperado de la enfermedad."Nuestra mejor vacuna contra el Covid-19 es tener", dice a BBC Mundo el doctor Luis Villalobos, experto en salud pública de Costa Rica.El sistema de salud costarricense estaba muy fragmentado en el siglo XX, explica Villalobos, peroA través de más de mil clínicas del EBAIS, que cuentan con médicos, enfermeras, asistentes técnicos y farmacéuticos,Como en el caso de Henry, desde que se identifica un posible caso se mantiene la vigilancia activa de síntomas hasta la confirmación. Si un paciente se agrava, entonces pasa al nivel de hospitalización.Lacuenta con una decena de hospitales a lo largo de las siete provincias del país, explicó el Ministerio de Salud del país a BBC Mundo Los momentos más complicados en estos dos últimos meses se dieron entre el 19 de marzo y el 3 de abril, cuando se confirmaron 325 nuevos contagios. El peor día fue el 24 de marzo, con 60 casos.Sin embargo, a partir de entonces el avance de(salvo dos jornadas) e incluso menos de 10 en los últimos días.Tener solo 16 pacientes hospitalizados ha dejado disponible casi todo el centenar de camas para tratar exclusivamente a pacientes de covid-19, según cifras del Ministerio de Salud.Pero solo ocho personas estaban en cuidados intensivos hasta este miércoles.Y tener solo 6 muertes por Covid-19 en casi dos meses ha puesto a Costa Rica como uno de los países con menor tasa de mortalidad por la enfermedad de América Latina, e incluso de otras regiones del mundo.El funcionamiento del sistema se debe en buena medida a que Costa Rica es uno de los pocos países de América (junto a EU, Canadá, Cuba y Uruguay) queTener sistemas de salud "menos fragmentados, integrales, que manejen bien la información de las personas bajo su cuidado, y que esté bien articulados" como en Costa Rica es lo que otros países deben procurar, aconseja Villalobos.Cuando el conteo de casos Covid-19 en Costa Rica llegó a su primera decena, el gobierno tomó decisiones similares a otros países.Fueron. Además, se iniciaron campañas de promoción de trabajo desde casa, de lavado de manos y de distanciamiento social.Expertos y autoridades destacan que los costarricenses han acatado las instrucciones notablemente, a diferencia de otros países.Un reporte de Google basado en ubicación de teléfonos móviles mostró que lasEn ello coincide Villalobos, quien también dice que la transmisión de información en móviles y el acceso universal al agua potable explican parte de la fórmula de protección del país.Costa Rica tiene una población de 5 millones, dos terceras partes asentadas en la zona metropolitana de, la capital del país.Esto ha permitido a las autoridades, por lo que en el resto del país la demanda de servicios de salud no ha sido tan apremiante.El ministro Salas señala que el: "Nos permite saber qué está ocurriendo en puntos más álgidos, más estratégicos del país", dijo el 23 de abril.Costa Rica, sin embargo, no está exenta de riesgos.Políticos de oposición han pedido también que se practiquen. Las cerca de 250 por cada 100 mil habitantes colocan al país en la media de América Latina.Además, el constante movimiento de nicaragüenses -8% de la población de Costa Rica- ha planteado preguntas sobre cómo controlar el flujo de personas del país vecino, que ha tomado nulas medidas de prevención.El ministro Salas se muestra cauto sobre el futuro cercano, pues advierte a los costarricenses queEl país estáncaminando sobre un "piso de cáscaras de huevo, muy frágil", advierte.