Costará 15% más operar a hoteles

Saltillo, Coah.- Después del confinamiento, la hotelería no será la misma. Los procesos de sanitización e inversiones para obtener certificados de higiene costarán entre 10 y 15% más a estos negocios, por lo que tendrán que reflejar esos costos en sus tarifas.



Héctor Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, explicó que en el camino hacia la reactivación de más de 100 hoteles que suspendieron sus actividades al 100% en Coahuila, retoman y mejoran el modelo que ya se aplica en entidades como Veracruz, Oaxaca y Ciudad de México.



“Queremos que la gente que llegue se sienta a gusto… Va a subir la tarifa, pero la gente está dispuesta a asumir ese costo por tener la certeza de la higiene”, dijo.



Señaló que si las actividades comienzan a tomar su rumbo, se estima que para julio las pérdidas habrán derrumbado 58% del mercado, situación que si se posterga a septiembre, abarcará al 70% y en diciembre, habrá pulverizado al 80% del mercado turístico.



En este tiempo, el país habrá perdido 97 mil empleos directos en el sector turístico y tomará unos 10 años recuperar lo perdido en solo 3 meses.



Aunque a la fecha no ha sido representativo el número de despidos, no descartó que en el regreso se presenten casos.