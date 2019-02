Costo de caravana, beneficio para tener paz

Se ha solicitado a la Comisión Federal de Electricidad así como a la Compañía Nacional de Gas, una libranza para conocer el costo que representó al Municipio de Piedras Negras atender la contingencia humanitaria con la llegada de la caravana migrante a esta frontera, señaló el alcalde Claudio Bres al precisar que esta erogación podría cerrar en los 3 millones 950 mil pesos.El detalle de todos los gastos ejercidos, indicó que será a partir de este viernes cuando el área de Tesorería se encuentre en facultades de precisarlos. “Escuché la declaración del señor gobernador que al estado le había costado tres millones y medio de pesos”.El munícipe indicó que lo invertido a la atención de los poco más de mil 500 centroamericanos no fue un costo, porque se logró mantener la paz de esta ciudad.“Creo que fue mucho mayor el beneficio, creo que haber dejado las cosas de otra manera hubiera costado algo porque los albergues, quiero ser muy claro, mientras los albergues de las iglesias católicas y cristianas toda la vida han existido y ayudan, el municipio los ha apoyado en insumos, finalmente ser frontera y hay que ser muy claros, siempre nos ha costado en materia migratoria,” expresó.Manifestó que gracias al control que se pudo dar a la caravana mientras recibían lo necesario, tanto alimento, agua caliente, entre otros aspectos, no se vieron afectados los cruces comerciales entre ambos puentes internacionales, mientras que en el caso de las diferentes maquiladoras situadas en esta localidad, no se vieron afectadas sus producciones.