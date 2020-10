Costos y requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en 2020

Escuchar Nota

Todos los mexicanos que deseen viajar al extranjero deben tramitar su pasaporte ordinario en una delegación u oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Éste es un requisito indispensable para salir del país.Toma nota del precio, según la vigencia del pasaporte que quieras y estés dispuesto a pagar.· Pasaporte de 3 años: $1,300 pesos.· Pasaporte de 6 años: $1,790 pesos.· Pasaporte de 10 años: $2,750 pesos.Las personas con discapacidad, mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá pueden tramitar su pasaporte mexicano con un 50% de descuento. Por lo que el monto a pagar se reduce.· Pasaporte de 3 años: $650 pesos.· Pasaporte de 6 años: $895 pesos.· Pasaporte de 10 años: $1,375 pesos.Toma en cuenta que, para recibir el beneficio del descuento, las personas con discapacidad deberán comprobar su condición con un certificado médico expedido por una institución pública de salud o con una credencial para personas con discapacidad del DIF.1) Copia certificada del acta de nacimiento, carta de Naturalización, certificado de nacionalidad mexicana o declaratoria. Sólo debes presentar uno de esos documentos.2) Identificación oficial con fotografía. Puede ser tu INE, cédula, título profesional, INAPAM o cartilla militar.3) Comprobante de pago de derechos del pasaporte.4) Ya no debes llevar fotografía; la toma el personal de la SRE el día de la cita.Puedes sacar tu cita de renovación o primera vez por teléfono o por internet1. Determina en qué oficina de la SRE deseas llevar a cabo el trámite. Da clic a este directorio para encontrar la que esté más cerca de tu casa, trabajo o la que más te convenga.2. Antes de llamar o llenar tu solicitud por internet, ten a la mano tu CURP (tu INE la tiene) y una hoja y un bolígrafo para anotar.3. Llama al número 800 80 10 773 en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 16:00 horas. Si es por internet, entra a la página https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf y llena los formularios que piden.4. Tras llamar y seleccionar el día de tu cita, te llegará un correo con: hoja de confirmación de la cita, una ficha de datos complementarios (que deberás llenar a mano), un link para descargar la hoja de ayuda del pago correspondiente (deberás imprimirlo en tamaño carta y llenar los datos) y un link para más información.5. Antes de tu cita, deberás pagar la cuota correspondiente según la vigencia de tu pasaporte.1. No olvides llevar tu credencial de elector, con una copia por ambos lados en la misma hoja, una copia certificada de tu acta de nacimiento, la hoja de tu cita y el comprobante de pago emitido por el banco. Recuerda que ya no debes llevar fotografías.2. Procura llegar 15 minutos a la cita, para evitar perder tu lugar por contratiempos.3. Al llegar, avísale en la entrada que ya cuentas con cita para tramitar el pasaporte, para que te señalen la fila en la que debes formarte.4. Sigue las indicaciones del personal del lugar y acomoda los papeles en el orden que te solicitan, para que ingreses más rápido.5. Después de corroborar tus datos con los que ingresaste al sistema, te tomarán la fotografía, huellas dactilares y lectura de iris.6. Luego de una espera de entre 10 y 40 minutos, te entregarán tu pasaporte impreso y listo para usar inmediatamente.Información de ViveUSA