Courteney Cox comparte foto de ‘la última cena’ de Friends

Escuchar Nota

“Antes de grabar ´The Las One´”, escribió la actriz.



La actriz, quien interpretó el papel de “Mónica” en la serie de Warner “Friends” compartió una fotografía en su cuenta de Instagram de “la última cena” del elenco.En la instantánea aparecen Cox, Lisa Kudrow, Metthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer y Matt LeBlanc rodeando una mesa con comida y acompañado junto a una fotografía donde viene información del momento.La respuesta de sus compañeros y seguidores de la red social no se hicieron esperar y comentaron la fotografía con muchos emoticones sollozos por recordarles aquellos tiempos.La fotografía, al momento, está por llegar a los tres millones de me gusta”.No es la primera vez que uno de los integrantes de “Friends” comparte fotografías en sus respectivas redes sociales, recientemente fue Jennifer Aniston quien compartió una instantánea con sus ex compañeros, al mismo tiempo que abrió su cuenta de Instagram, rompiendo un récord como la cuenta que consigue un millón de seguidores en poco tiempo; lo hizo en tan sólo cinco horas y 16 minutos.El año pasado, la serie “Friends” celebró su 25 aniversario.