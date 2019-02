Así vivió Courteney Cox el incidente aéreo junto a Aniston

Courteney Cox reveló detalles del tremendo susto aéreo que vivió junto a Jennifer Aniston. Las estrellas se vieron obligadas a hacer un aterrizaje de emergencia y temieron por sus vidas."Realmente tuve miedo", confesó Courteney sobre la mala experiencia. "No me dan miedo lo vuelos… mi padre era piloto… pero realmente me asusté porque cuando estábamos despegando escuchamos un estallido fuerte y pensé, 'Ay, eso suena como que probablemente deberíamos revisar la rueda'", recordó la actriz durante una entrevista con Extra, el miércoles."No teníamos llanta, estábamos sin llanta", continuó la intérprete. "Afortunadamente hay dos ruedas de cada lado y dos adelante. Tengo que decir que estuvimos en el aire durante cuatro horas, quemando combustible y pensando en cómo iba a ser el aterrizaje... fue (un aterrizaje) muy tranquilo".Durante esas interminables horas, Cox le envió un mensaje que decía "te quiero", a su hija Coco Arquette, de 14 años."No le expliqué por qué", y añadió que también llamó a su novio Johnny McDaid. "Le conté todo lo que estaba pasando y después hicimos una video llamada".Las ex protagonistas de "Friends" viajaban en un jet privado con destino a Cabo San Lucas, México, cuando la aeronave se vio forzada a realizar un aterrizaje de emergencia en Ontario, California.La Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration), reportó que el vuelo de las famosas despegó de California a las 11:00 horas y perdió una de sus llantas durante el despegue.TMZ informó que aunque la nave alcanzó espacio aéreo mexicano, la tripulación decidió que no era seguro descender a Cabo San Lucas, por lo que solicitó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Ontario. Allí arribaron a las a las 14:05 horas, de acuerdo al rastreador online de vuelos FlightAware, tres horas después de haber despegado.A bordo del Gulfstream Aerospace IV, (nombre del jet), viajaban otras doce pasajeras. Entre ellas, Molly Kimmel -esposa del presentador estadounidense Jimmy Kimmel y guionista de su programa- y la actriz Amanda Anka, conocida por sus papeles en la serie "Buffy Cazavampiros" o "Taxi: Derrape total". Las mujeres viajaban a Cabo para celebrar el cumpleaños número 50 de Jennifer Aniston.