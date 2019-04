Courtney Love y sus caóticos 25 años desde el suicidio de Cobain

Una fama perenne

Habían pasado apenas cuatro meses desde el suicidio de Kurt Cobain, su marido, y Courtney Love decidió que tenía que volver a retomar su vida y su carrera musical al frente de Hole, uno de los grupos que lideraban la revuelta feminista -las llamadas riot grrrls- en el rock alternativo de los 90. ¿Había pasado mucho tiempo? ¿Poco? ¿Suficiente?En cualquier caso, se alivió el luto en agosto de 1994, en el festival de Reading, y no fue un concierto fácil: lo que más se recuerda es la rabia que canalizó Love durante los 50 minutos que estuvo en el escenario, su consumo compulsivo de cigarrillos -más la sospecha de que quizá estuviera bajo el efecto de alguna que otra droga- y sus continuos reproches y enfrentamientos con el público."Oh, claro, soy valiente que te cagas, ¿no? Claro que sí. Vamos a hacer ver que no ha pasado nada. ¿Es lo que vais a hacer, fingir que no ha pasado nada? Genial. Muy bien, pero yo no". Abucheos, protestas, gritos, malas miradas, alguna botella volando. Quizá Love no debió hacerlo, era aún demasiado pronto, el cadáver de Kurt no estaba aún frío, pero así fue como, tras el golpe recibido, decidió levantarse y seguir adelante.25 años después de convertirse en la viuda del grunge, hoy todo es distinto. Durante este tiempo se ha sobrepuesto a la inquina que se cebó con ella tras la muerte de Cobain -para algunos, Courtney era una nueva Yoko Ono, una mediocre beneficiada por la muerte de un genio; para otros, la irresponsable que arrastró a la droga y a la perdición a su compañero, como Nancy Spungen había hecho con Sid Vicious-, y hoy es una celebridad de glamour decadente que pasea su halo punk por platós de televisión, estudios de cine, pasarelas de moda y galerías de arte. Es también la madre quizá no ejemplar, pero sí sufrida, que sacó adelante a su hija mientras intentaba no hundirse en el agujero negro de la heroína -la misma que, se llegó a rumorear, se inyectaba estando embarazada-.Está claro que su vida no ha sido la de un ser de luz, y de vez en cuando Love tiene que sentarse ante un juez por haberle propinado un puñetazo a alguien, o por emitir injurias desde su antaño viperina cuenta de Twitter -ha llegado a pagar multas por más de 300.000 dólares por despacharse contra periodistas o colegas-, pero para hacerse una idea de cómo es su día a día a los 56 años, lo mejor es visitar su perfil en Instagram (@courtneylove), donde recuerda sus tiempos como musa transitoria de Gianni Versace o Karl Lagerfeld y revisa amistades pasadas, discos icónicos y proyectos tempranos en el cine. De Kurt Cobain apenas hay rastro en forma de viejas fotografías, pero sí de su hija en común, Frances Bean, hoy una cotizada modelo de 26 años.Los últimos cinco lustros de Courtney Love se pueden dividir en tres grandes vías de expresión, y en ninguna de las tres ha dejado nunca de tener relevancia. La primera es musical: su banda, Hole, vivió en el ojo del huracán durante la primavera de 1994 -el disco Live through thisse publicó una semana después del suicidio de Kurt, y dos meses antes de la muerte por sobredosis de Kristen Pfaff, la bajista, que tuvo que ser sustituida de urgencia para el concierto de Reading-, y se mantuvo activa durante toda la década.Posiblemente, el mayor error de la carrera de Love fue dar el salto en solitario y mantener Hole exclusivamente como un proyecto personal. Y aunque nunca ha superado su momento de gracia -culminado en 1998 con el álbum Celebrity skin-, su influencia se puede rastrear en figuras relevantes del pop de hoy como Lana del Rey o Lady Gaga.El segundo bloque importante de la vida de Courtney Love es su reinvención como mito nunca del todo apagado: publicó sus memorias en 2006, ha trabajado como actriz -en películas como El escándalo deLarry Flynt (1996), Man on the Moon (1999) o, recientemente, J.T. LeRoy (2019), de próximo estreno-, ha tenido papeles en televisión -Hijos de la anarquía, Empire- e incluso ha llegado a figurar como jurado en el popular reality show de drag queens que presenta RuPaul. En 2012 se presentó como pintora con una exposición de óleos y acuarelas en la galería Fred Torres en Nueva York, y a lo que más dedica el tiempo es a diseñar colecciones de moda en colaboración con Sophia Amorouso. Mientras tanto, los discos, si aparecen, lo hacen cada vez con mayor distancia temporal. El último de Hole, Nobody's daughter, pronto cumplirá diez años.Pero donde Courtney ha mantenido su aura es como mujer polémica y generadora de conflictos. Al más puro estilo Melendi, ha provocado altercados en aeropuertos -varias líneas aéreas le tienen vetada por agredir, de palabra o a golpes, a la tripulación-, se ha peleado en público con compañeras como Kathleen Hanna -la antigua líder de la banda riot grrrl Bikini Kill- y ha mantenido una relación ambigua con las drogas. Afirma que se desenganchó de la heroína en 1996 -por exigencia del director de cine Milos Forman, que le obligaba a presentar análisis de orina antes de rodar-, pero ingresó en rehabilitación en 2005 por una recaída, esta vez a causa del crack, la cocaína y el alcohol. Durante varios meses se le retiró la custodia de su hija, y nunca se ha vuelto a casar, aunque sí ha tenido novios, entre ellos el actor Edward Norton.Sus fans echan de menos los tiempos en los que se caía por los suelos, las peleas en público y el lenguaje malsonante, acordes con su aura de mito grunge maleducado. Ella, en cambio, ha encontrado el confort en la moda, los negocios y la gestión de su leyenda. Ni ladra ni muerde, pero seguro que opina que es mejor eso a estar muerta.