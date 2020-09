Covid-19 causa devastación en las artes y la cultura de California

Escuchar Nota

“El impacto en las artes y la cultura a nivel nacional supera los $12 mil millones en ingresos perdidos y gastos imprevistos. También sabemos que hay más de 5 millones de trabajadores creativos, muchos de ellos sin trabajo en el condado de Los Ángeles”, dijo Kristin Sakoda, directora del Departamento de Artes y Cultura del condado de Los Ángeles.

“Es triste decirlo, pero cerca del 50% están preocupados porque no saben si van a sobrevivir como organizaciones después de Covid-19”.

“La gira se pospuso y yo no tenía ingresos ni forma de transmitirlo en línea”, comentó.

“Las habilidades de confeccionar tal vez las hemos usado para coser disfraces o decorar piezas, pero las hemos aprovechado para hacer mascarillas para los trabajadores de primera línea en los hospitales las grandes ciudades”.

“La triste ironía es que nuestros padres y abuelos trabajaron en la costura en busca del sueño americano; y ahora este país que no nos preparó para esta pandemia, nos ha puesto en una posición en la que estamos usando máquinas de coser Hello Kitty y camisetas viejas para hacer mascarillas para doctores”.





“La mayor parte de las compañías de las minorías en el condado de Los Ángeles tienen presupuestos súper bajos o muy pequeños”, señaló.

“Pero se está volviendo cada vez más difícil. Es muy complicado a nivel nacional para algunas de las empresas latinas más pequeñas de todo el país”.

“Es una oportunidad para que los artistas de manera voluntaria se unan y reaccionen. Hemos pasado por mucho. Tenemos muchas disparidades, pero vamos a salir de esto y queremos darle a la gente un rayo de luz”.

La pandemia de Covid-19 ha golpeado con bastante fuerza a las artes y la cultura, luego de que las actuaciones, películas, salas de cine y lugares culturales tuvieron que detenerse y cerrar de inmediato en marzo, lo que ha provocado pérdidas millonarias.Junto con otros artistas habló del impacto del coronavirus en las artes a nivel nacional durante la videoconferencia: “En soporte vital por el Covid-19, las artes y la cultura necesitarán un nuevo acuerdo para sobrevivir”, organizada por Ethnic Media Services.Y explicó que aún antes de la pandemia, las organizaciones no lucrativas que sirven a las minorías estaban descapitalizadas porque no tienen acceso a los donantes o a grandes cantidades de capital.Pese a todo y aún sin recibir paga como consecuencia del coronavirus, algunas organizaciones artísticas están proporcionando programas y servicios online en maneras innovadoras., una comediante a quien el Covid-19 la sorprendió en medio de su tour, dice que estaba dando un show en un colegio comunitario cuando 30 minutos antes de terminar, todos los estudiantes recibieron un mensaje de texto diciendo que las clases serían online a partir del siguiente día.Sin embargo, Kristina tiene ahora un show sobre el tema electoral “Kristina Wong for Public Office” (Kristina Wong para una Oficina Pública en español) que se puede ver online, inspirado en el momento en el que se enteró que al día siguiente las clases en el colegio iban a ser por Internet.Pero además desde hace cinco meses dirige un grupo llamado el Escuadrón anti Costura, formado por artistas sin ingresos cuyas vidas dieron un vuelco a causa de la crisis de salud.La idea surgió luego de que se enteró por medio de un artículo periodístico, que había escasez de mascarillas para doctores y enfermeras.Ahora están haciendo mascarillas para comunidades indígenas, y les han llevado telas a un grupo de costureras de la Nación Navajo, así como productos de higiene para que se mantengan limpios del virus.También han repartido mascarillas a los trabajadores del campo, incluso a los afectados por los incendios y hasta a los presos. En total, su grupo de artistas y comediantes han hecho y entregado más de 70,000 cubrebocas.Jose Luis Valenzuela, director artístico de LA Theater Center, quien habló sobre el futuro de los teatros pequeños y medianos devastados por los cierres alrededor del país, dijo que están tratando de construir una audiencia en línea, aunque eso no les aporta ingresos.Observó que laque ha estado por 35 años, es una de las más establecidas con un presupuesto más grande y está experimentando con una programación digital, pero no hacen dinero.Valenzuela dijo que su preocupación es que muchas de las pequeñas empresas de teatro no puedan sobrevivir. “Ni siquiera sabemos cuándo vamos a poder abrir o podrán trabajar juntos”.Sin embargo, espera que sobrevivan porque dice que los pequeños teatros latinos son muy importantes para la comunidad porque son la única forma que tienen de acceso al arte., artista y diseñador gráfico de Calexico, quien organizó un show virtual en el condado Imperial sobre el impacto de Covid-19, explicó que lo montaron para permitir al artista presentar su arte, siempre que tenga que ver con el tema de la esperanza y la resistencia en el Imperial Valley.Señaló que puede que ellos como artistas no puedan ayudar a un paciente o sean trabajadores esenciales, pero consideró que el arte y la expresión son esenciales.Con información de La Opinión