Covid-19 dejará ‘cicatriz laboral’ en jóvenes: BID

“Es muy posible que la tasa de informalidad suba y lo que destacaría como riesgo es que tarde muchos años en recuperarse la tasa de desempleo. Hay un gran riesgo, especialmente para los jóvenes. Hay muchos estudios que encuentran que un joven que entra al mercado laboral en un mal momento, su experiencia en los primeros años son difíciles. Los investigadores lo llaman el efecto cicatriz: un mal comienzo en el mercado laboral puede tener efectos de décadas”.

“Quiero poner sobre la mesa también la preocupación de que una crisis transitoria entre comillas puede tener efectos de mediano plazo; viendo la crisis de México de 2009, la tasa de desempleo no volvió a su nivel precrisis hasta 2017, aproximadamente. Entonces además del problema inmediato, que todo parece indicar que es severo, mi preocupación es que sea algo que se vea reflejado en el mercado laboral por muchos años”.

“Todos estamos en territorio desconocido. Sin embargo, las cifras de Estados Unidos de las solicitudes por desempleo son cifras sin precedentes y eso incluye la Gran Depresión, la crisis de 2009”, dijo Kaplan.

“Es una preocupación de la STPS que no se pierdan los empleos o que se pierda el menor número posible, de ahí el llamado global a sostener el empleo a que si hay que llegar a medidas de reducción del salario que sea pactado, los que puedan aguantar que lo hagan y los que no, que pacten solidariamente y coordinadamente las reducciones que hagan falta”.

En videoconferencia, el especialista senior de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, explicó:

Durante la segunda sesión del seminario digital de la con el tema "El mercado laboral mexicano y sus perspectivas ante la crisis sanitaria", el experto del BID explicó que todo apunta a que, y esto es preocupante porque todo parece indicar que esta crisis de empleo será mucho peor o, los registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque Kaplan aclaró que en el último mes del año siempre hay una disminución laboral.

Más de desde que inició el cierre de negocios para frenar el contagio del covid-19, hace seis semanas.

Por su parte, el presidente de la, Bernardo González, indicó que el efecto que está teniendo el Covid-19 en los mercados laborales en el mundo no tiene precedentes, en el caso de México, dijo,

Con relación a qué tan benéficas pueden ser las acciones encaminadas a, Kaplan respondió que si bien se ha planteado el cierre de actividades, pero con pago íntegro del sueldo de las personas, hay una parte en la Ley Federal del Trabajo que indica que puede haber suspensión de actividades hasta por un mes en caso de una contingencia sanitaria, sin ir a tribunales o a la Junta de Conciliación y Arbitraje.

En este sentido, el titular de la, Alejandro Salafranca, aclaró que aún no se ha declarado tal contingencia; por tanto, no está activo ese artículo de la ley, que dice que se puede mandar al trabajador a casa con un salario mínimo, puesto que lo que se tiene es "emergencia" y no "contingencia", y

Kaplan, del BID, recordó que con proyectos para poder ayudar con cursos o acuerdos, mismos que ayudaron a las empresas a recuperarse después de la crisis.

En medio de la crisis sanitaria, la destrucción del empleo en el país llega sin precedentes, por lo que las e, pero a futuro el mercado debe mejorar, consideró Salafranca.

Dijo que el aguante dependerá de la como un esfuerzo solidario, por lo que señaló que es necesario llegar a acuerdos con los trabajadores, sindicatos y las organizaciones pese a que no haya instancias para registrar el acuerdo.

Mencionó que más allá de la coyuntura pandémica, el mercado de trabajo en México tiene mucho que mejorar; "la pandemia va a pasar y".