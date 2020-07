Covid-19 doblega a la Liga Mx

Escuchar Nota

“Nos sorprende de cierta manera la cantidad, porque ha pasado en todos los equipos y son todos asintomáticos, y nosotros en los viajes y concentraciones siempre va a haber alguna posibilidad de que algo pase, de que haya algún contagio, hablamos junto con la directiva del plantel, por supuesto que siempre quieren jugar y nosotros también, pero bueno, había que tomar una determinación la directiva hablamos y creímos que lo correcto y lo más saludable era postergar el partido”, señaló Gabriel Caballero, entrenador de Juárez FC, a Unanimo Deportes.

Se esperaba que hoy –130 días después de que se jugó el último partido oficial en México– la Liga Mx regresara con el; sin embargo, el futbol tendrá que esperar un día más y, sobre todo, no bajar la guardia ante el Covid-19.Ésta es una llamada de atención para el futbol mexicano, queLa muestra es, que sumados a los de meses anteriores arroja yadesde el comienzo de la pandemia.Justo en su semana de regreso, la Liga Mx ha visto como. En estos últimos dos días las malas noticias se han esparcido conforme los equipos revelan los resultados de la última ronda de pruebas que el protocolo sanitario les exigía.El martes, Atlas y Necaxa fueron los primeros en alertar que las cosas no andaban del todo bien al reportar cinco personas infectadas cada uno; horas más tarde, Monterrey aumentaba los malos presagios con tres casos también en su equipo.Sin embargo, el punto crítico llegó cuando varias versiones afirmaban que en Juárez FC, uno de los equipos que abriría el torneo, había hasta 10 contagios . Fue hasta ayer que se confirmó esta noticia y, por ende,Durante el transcurso del día Chivas reveló tres casos más , más de los que se registraron entre marzo y mayo, y solo dos menos de los que se contabilizaron en junio.El conjunto fronterizo tuvo dos casos antes del torneo amistoso que jugó en León y previo a esta semana registró otros ocho.Desde que se detuvo el futbol profesional, el domingo 15 de marzo, empezaron a surgir los primeros casos de Covid-19, aunque a cuenta gotas.. Durante abril no se reportó ninguno. Santos fue el primer equipo que encendió las alarmas al registrar 15 personas contagiadas. Chivas reportó su primer caso, al igual que Cruz Azul. Para junio la situación se agravó, pues de los 17 casos que se dieron un mes antes, la cifra casi se duplicó a 30. La Máquina fue el equipo más afectado con 10 casos más, al igual que Toluca con siete.Sin embargo, estos registros han quedado muy atrás con losJusto en esta semana, en la que se esperaba que el futbol regresara sin inconvenientes, el mapa del, es decir, en alerta máxima de contagios: Jalisco (Chivas y Atlas), Nuevo León (Tigres y Monterrey), Coahuila (Santos), Guanajuato (León), Querétaro (Querétaro), Hidalgo (Pachuca), Puebla (Puebla) y San Luis Potosí (San Luis) están en esta condición. Los ocho equipos restantes se ubican en entidades en color naranja, donde el riesgo es alto.: Chivas-León, Monterrey-Toluca, Atlético San Luis-Juárez y Pachuca-América.Hay que recordar que el semáforo epidemiológico cambia cada semana de acuerdo a la evolución sanitaria en cada entidad, por lo que para el lunes quizá haya otras condiciones para la Liga Mx; sí, el torneo que trata de revivir en tiempos del Covid-19.