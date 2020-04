Covid-19 frustra celebración por 488 aniversario de la ciudad de Oaxaca

Escuchar Nota

Oaxaca.- Este 25 de abril, el municipio de Oaxaca de Juárez cumplió 488 años de haber sido elevada al rango de ciudad, sin embargo, por primera ocasión no se escuchó el tañer de las campanas de la Catedral y templos aledaños al Centro Histórico al inicio del festejo.



Las campanas no repicaron y el Coro de la Ciudad no se presentó a interpretar las tradicionales "mañanitas", a un costado en la Alameda de León, cerca del Jardín Constitución (Plaza de Armas), tampoco hubo el reparto de tamales ni globos al aire.



En redes sociales, con el hashtag #OaxacaDeJuárez más de uno recordó el olor a canela y maíz de un atole recién hecho y el pan recién horneado que la autoridad local suele obsequiar en esta fecha a propios y visitantes. Muchos colocaron fotos y selfies de unos rincones emblemáticos de la ciudad de Oaxaca, en tono nostálgico.



La mayoría de los capitalinos están en casa protegiéndose y protegiendo a quienes tienen que salir a trabajar. Una viva y colorida plaza central hoy lució vacía, resguarda por la Policía Estatal y Municipal, con el auxilio de la Guardia Nacional.



Uno que otro peatón cruzó por la Plaza donde la bandera continúa recibiendo honores, para luego ondear tranquila a lo largo del día. Los restaurantes están cerrados. Los boleros, personas adultas mayores, alistando sus enseres, a sabiendas que no tendrán clientes.



Derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19, el ayuntamiento capitalino canceló la sesión solemne de cabildo a fin de conmemorar los 488 años de Oaxaca al haber sido elevada al rango de ciudad.



Un suceso histórico ocurrido en 1532 cuando el Rey Carlos V, de España, la nombró: la "Muy noble y leal Ciudad de Antequera"



Durante esta sesión, el gobierno de la ciudad habría otorgado los reconocimientos de Ciudadano Distinguido y Medalla Donají; Ciudadano de Antequera y Oaxaqueño Inolvidable y Diploma al Mérito a hombres y mujeres que habitan en esta capital.



UN POCO DE HISTORIA



De acuerdo con el extinto, cronista de la Ciudad, Rubén Vasconcelos, luego de la conquista española, en 1521, Oaxaca fue denominada Villa de Antequera; 11 años después, el 25 de abril de 1532, transitó de villa a ciudad.



El nombramiento que otorgó el Rey Carlos V, como "Muy noble y leal Ciudad de Antequera", se debió a un crecimiento urbano y ordenado que presentaba este asentamiento y permitió la construcción armónica de edificios que en 1987 dio pie a que esta ciudad fuera catalogada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.