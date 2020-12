Covid-19 hizo crecer la xenofobia contra los migrantes en 2020

Escuchar Nota

"En este momento escuchamos expresiones de xenofobia, racismo y discriminación que antes no se escuchaban tanto en Uruguay; también en redes sociales vemos expresiones muy feas", dijo Pacífico.

"Mira, los clientes se quejan de tu acento así que no vas a tener contacto con la gente, por ejemplo personas que trabajan en supermercados", cuenta Pacífico.

"Para nosotros no es una cuestión de dar más al migrante sino de incluir a la persona migrante y asegurarnos que ellos también puedan recibir el mismo apoyo y los mismos servicios que las otras personas", explicó.

"Por un lado, a veces la gente, sobre todo en frontera, identifica al migrante como un posible vector del virus; eso es algo que no es cierto, en el sentido que no hay ninguna relación entre la nacionalidad y el virus", indicó.

"Hay departamentos que no están acostumbrados a recibir flujos migratorios y ahora ya han enfrentado una situación donde llegan migrantes que quizás dan positivo al Covid-19 y no tienen dónde quedarse, dónde aislarse. Entonces creemos que es importante apoyar el trabajo en estos departamentos", explicó.

"Tuvimos que rearticular muchas de las cosas que habíamos pensado como capacitaciones para periodistas en el interior y actividades sociales por no poder hacerlo en forma presencial", contó.

La sensación degeneró miedos en la gente en todo el mundo, que derivaron en este 2020 en una mayor, dijo a Sputnik la jefa de la misión de la OIM en Uruguay, Tanja Pacífico.El aumento de la xenofobia contra migrantes respecto a años anteriores "se está viendo en todo el mundo, no solo en el continente americano; es algo muy humano, nos estamos enfrentando a algo desconocido [la pandemia del Covid-19] y se entiende que la gente sienta miedo", indicó Pacífico a esta agencia.La representante de lacontó que ese aumento de la xenofobia o discriminación al migrante, en la pandemia del Covid-19, lo ven en Uruguay a través de denuncias que reciben de las personas extranjeras que asisten.La OIM enapoya a unos 400 migrantes por mes.Algunas de las denuncias que la OIM recibió en el último tiempo de migrantes en Uruguay tienen que ver, por ejemplo, con personas que buscan alquiler y en el momento que el dueño de la casa se da cuenta que son extranjeros les dicen:O, por ejemplo, migrantes que están trabajando y les dicen:También ocurre en la búsqueda de trabajo, que les dicen que prefieren tener empleados uruguayos.Sin embargo, la representante de la OIM aclaró que no es un fenómeno único de Uruguay, sino que "siempre que, como se está dando en este momento,, quitando algo que tendría que ser de los uruguayos".Entonces, por ejemplo, contó que cuando la OIM brinda el servicio de canastas en comunidades de frontera hay personas que se acercan y preguntan: por qué les dan a los migrantes y no a ellos que son uruguayos.Hay dos razones principales por las cuales se da un aumento de la xenofobia en esta pandemia, dijo la representante de la OIM.Por la buena gestión de la pandemia que tuvo Uruguay al principio, "hasta hace poco tiempo (en los últimos meses ha habido un aumento mayor de casos),, lo cual puede ocurrir con un uruguayo que esté volviendo del exterior, la nacionalidad no tiene nada que ver", dice Pacífico.Y, por otro lado, hay un efecto social, agregó, en el sentido de que, por lo que está pasando y eso se suma a una sensación de miedo, de desesperación, lo que lleva a sentir que si yo no estoy recibiendo algo cómo puede ser que un migrante lo pueda recibir".La OIM tiene pensado aplicar medidas para disminuir la discriminación y la xenofobia al migrante, no solo en Montevideo, sino en otros departamentos del país, en especial en zonas de frontera donde ha visto que el fenómeno ha sido mayor.Sin embargo, aclaró que las iniciativas que tienen pensadas siguen retrasándose por la pandemia.Pensaban realizar las actividades en forma presencial en noviembre, pero ahora las están rearmando para hacerlas virtual, aunque Pacífico afirma que no se logra el mismo impacto que con el cara a cara.