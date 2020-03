COVID-19 no ha afectado procesos de importación en maquilas

Escuchar Nota

Piedras Negras. La crisis de salud por el COVID-19, conocido comúnmente como coronavirus no ha afectado el rubro de importación que realizan a diario las empresas de Piedras Negras, así lo señaló Blanca Irma Tabares García, presidenta del grupo de la Industria Manufacturera de la Exportación en la ciudad.



Indicó que aunque algunas maquiladoras utilizan para su producción materia prima proveniente de China, hasta la fecha los envíos no se han visto afectados por esta situación sanitaria.



“Hasta ahorita no hay reporte en ese sentido, sin embargo se está revisando la posibilidad de que se pudiera presentar y no enviar desde Asia”, comentó Tabares García.



De acuerdo con la ejecutiva, de igual forma se está previendo cualquier escenario e incluso se tienen otro tipo de proveedores si se llegará a presentar una situación más seria.

“Las empresas están monitoreando sus inventarios y buscando alternativas en diferentes lugares del mundo, en caso de que se dejarán los envíos”, informó.