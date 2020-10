Covid-19 permanente: ¿es posible tener la enfermedad de manera crónica?

Escuchar Nota

¿Qué eleva el riesgo?



"De los primeros datos hemos observado que los hombres está en mucho mayor riesgo de sufrir una enfermedad severa y tristemente morir de covid, pero parece que las mujeres tienen mayor riesgo de tener covid de larga duración".

¿Cómo es tener Covid de "larga duración"?

Vicky no está sola. El estudio estima que:

La edad avanzada y la manifestación de una amplia gama de síntomas iniciales aumentan el riesgo de padecer "covid de larga duración", según los científicos.Un estudio,permanece enferma durante por lo menos ocho semanas.La investigación realizada por ely sufrir de asma también aumenta el riesgo.El propósito del estudio es poder desarrollar un sistema que advierta sobre pacientes que podrían necesitar cuidados adicionales o beneficiarse de tratamientos tempranos.y resultados de pruebas en la aplicación Covid Sympton Study.Los científicos estudiaron detalladamente los datos para encontrar patrones que pudieran predecir quién podría resultar afectado por la enfermedad crónica.Los resultados, que serán publicadose larga duración puede afectar a cualquiera, pero algunos factores elevan el riesgo.Secuelas del: los pacientes que siguen sufriendo problemas tras haber superado el covid-19"Pasaron 12 semanas y aún sigo sin fuerzas": que es el síndrome de fatiga crónica que sufren muchos pacientes recuperados de covid-19"El tener más de cinco síntomas diferentes durante la primera semana fue uno de los factores de riesgo clave", comentó a laEl Covid-19 es más que una simple tos y el virus que la causa puede afectar los órganos en todo el cuerpo.Alguien que tuvieraestaría en mayor riesgo que alguien que solo tuviera tos.El riesgo también aumenta con la edad, especialmente por encima de los 50 años, y en el caso de las mujeres."De las condiciones médicas previas sólo el asma y la enfermedad pulmonar fueron asociadas a la covid de larga duración".Vicky Bourne todavía presenta síntomas en octubre después de enfermarse el pasado marzo.Los síntomas específicos de covid de larga duración varían de paciente en paciente, pero la fatiga es común.Vicky Bourne, de 48 años, empezó con una fiebre y lo que describió como una "patética tos leve" en marzo, que acabó convirtiéndose en algo "completamente aterrorizante" con dificultades para respirar y la necesidad de que le administraran oxígeno.No fue ingresada en un hospital, pero este octubre aún vive con covid de larga duración.La salud de Vicky está mejorando, pero su visión se ha visto alterada y todavía sufre de "oleadas" de enfermedades más severas. Incluso sacar al perro a caminar le cuesta tanto que no puede conversar al mismo tiempo que lo hace."Siento mis articulaciones raras, casi artríticas, y lo raro es que hace dos semanas perdí el sentido del gusto y olfato otra vez, se me fueron completamente", le contó a la BBC."Es como se mi cuerpo tuviera una inflamación que va de aquí para allá y no puedo deshacerme de ella, así que aparece, desaparece y vuelve a salir e irse otra vez".La visión de Vicky Bourne ha quedado alterada.Los investigadores dedesde el principio de una infección de coronavirus, quién está en riesgo de contraer covid de larga duración.No es perfecto. Identifica correctamente al 69% de las personas que desarrollan la covid de larga duración, pero también le indica a alrededor del 25% de los pacientes que se recuperan rápido que desarrollarían la enfermedad crónica también."Creo que esto [el código] va a ser muy importante, porque podríamos identificar a esas personas, quizá ofrecerles estrategias preventivas y, aun más importante, hacerles seguimiento para asegurar que reciban la rehabilitación necesaria", expresóTim Spector, que lidera el estudio de los síntomas del coronavirus, consideró por su parte que no solo es importante preocuparse de las muertes por Covid-19, también de aquellos que se han visto y se verán afectados por síntomas de esta enfermedad en el largo plazo si no controlamos la pandemia "pronto".El profesor, señaló: "Es importante que, al tiempo en que nos preocupamos del exceso de muertes, también consideremos los que serán afectados por coronavirus de larga duración en caso de que no logremos controlar la pandemia pronto".Por su parte, el secretario de Salud y Bienestar,. "Son crudos y deberían servir como una fuerte advertencia al público, incluyendo la juventud, que Covid-19 no discrimina y puede tener efectos a largo plazo y potencialmente devastadores".El gobierno británico ha lanzado un nuevo filme con miras a generar consciencia sobre los síntomas de covid de larga duración.El sistema de salud pública de Reino Unido anunció una inversión de casi 130 millones de dólares para la realización de consultas de Covid de larga duración en todas las áreas de Inglaterra.