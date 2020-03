Covid-19 podría detonar violencia intrafamiliar: Sánchez Cordero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las medidas de contingencia por la expansión del coronavirus podrían provocar un incremento de la violencia intrafamiliar, lo que puede poner en riesgo la integridad mujeres y menores.



Así lo reconoció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien advirtió que las medidas de aislamiento derivadas del Covid-19 pueden intensificar las agresiones en el hogar, no sólo por las condiciones de hacinamiento, sino también por la falta de ingresos económicos.



"Una cosa que hemos estado detectando es que dentro de las familias puede tornarse la violencia precisamente porque a veces están hacinados en un solo cuarto y entonces estamos tratando de proteger a las niñas, niños y mujeres", dijo.



"También esta situación del impacto económico puede traer violencia intrafamiliar con mayor grado y eso es lo que estamos nosotros tratando de resolver".



La funcionaria informó que ya pidió el apoyo de la Presidencia para lanzar campañas en medios de comunicación con la finalidad de prevenir y evitar ese problema.



"Ya estamos implementando las campañas, sobre todo porque nosotros hemos percibido que podría de tornarse mayor violencia intrafamiliar por el tema de la sana distancia y de que estén en su casa hacinados y que tengan problemas económicos esto puede detonar mayor violencia", indicó.



"¿Hay algún foco rojo?", se le preguntó.



"Sí, tenemos precisamente, pero es en general lo que estamos detectando", respondió.



Por otro lado, informó que mantiene comunicación con los gobernadores para pedirles que se mantengan "alineados" a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud para hacer frente a la pandemia.



"He estado en comunicación permanente con todos ellos, solicitándoles muy encarecidamente que todos estemos alineados en la cuestión de la Secretaría de Salud federal y en las indicaciones de la Secretaría de Salud.



"¿Por qué? Porque esto no debería ser un tema político, ni debería politizarse el tema, deberíamos todos estar coordinados y con toda la solidaridad para poder enfrentar una pandemia como la que ya vamos a vivir y estamos viviendo", expresó.



Entrevistada en Palacio Nacional, la secretaria informó que continuará laborando a pesar de que tiene 72 años y de que ese grupo de edad es el que mayor riesgo corre por el contagio del coronavirus.