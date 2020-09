Covid-19 provocó caída en donación de órganos en México

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En estos tiempos de pandemia, en México, de las 23 mil personas que están en espera de un transplante de órganos, 17 mil 400 esperan un transplante de riñón, 5, 660 de córnea, lamentablemente, la pandemia de Covid-19 impactó negativamente la donación de órganos, informó, José Salvador Aburto Morales, director general del Centro Nacional de Trasplantes.



Durante la conferencia que encabeza Hugo López-Gatell sobre el virus Sars-Cov-2, José Salvador Aburto informó también que además de lo anterior, existen actualmente, 300 registros en espera de un transplante de hígado y 50 en espera de un transplante de corazón.



“Las personas que deciden donar en vida, y esto es algo muy importante de aclarar, si yo me registro en la plataforma del Cenatra (Centro Nacional de Trasplantes) y digo: “Yo estoy de acuerdo con la donación, cuando yo fallezca quiero donar”, entonces eso es lo importante que, nosotros analicemos que queremos hacer con nuestro cuerpo cuando fallecemos porque cuando sucede esto nadie sabe nada y cuando se acercan los médicos a consultar a la familia dicen. “Es que nunca me dijo”, expuso.



Por esta falta de información el posible transplante termina en una negativa y las negativas actualmente son altas. Para poderlas atender y disminuir se requiere de campañas permanentes y de una capacitación continua a la sociedad para poder tomar una decisión en momentos tan difíciles, explicó.







Por otra parte, mencionó que, en el caso de donadores vivos, pueden donar medula ósea, un órgano par como el riñón y el más reciente transplante de hígado en un paciente pediátrico que le donó su mamá, el cual era un segmento del hígado de la madre, por lo que esto también es posible, señaló. En ese sentido, el director general del Centro Nacional de Trasplantes, destacó que México es el país número uno en Latinoamérica en llevar a cabo transplante de extremidades con éxito también.



Señaló que a partir del mes de abril se cayó la donación de órganos en el país por lo que se espera que en los próximos dos meses se vuelva a comenzar con la normalidad en la atención a pacientes que requieren de un transplante, pero que será hasta el año 2021 que se cuente con una nueva normalidad hacía la actividad de donación y transplante debido a que actualmente aún está presente la problemática de la infección por el virus Sars-Cov-2, por lo que los hospitales aun no pueden llevar a cabo sus actividades normales, pero hacen grandes esfuerzos para atender a pacientes que así lo requieren, aseveró.



José Salvador Aburto, dio a conocer que se llevó a cabo un trasplante de pulmón en un paciente que presentaba daño pulmonar por Covid-19. Sin embargo, dijo que este tipo de procedimiento es en casos muy especiales.



El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a hacer consciencia de la importancia de la donación de órganos, debido a que un solo donador puede salvar varias vidas.



Sí usted está interesado o requiere de más información, puede conectarse al sitio de Facebook cenatra.salud.gob el próximo 25 de septiembre a las 10 de la mañana, a la conmemoración del Día del Trasplante.







Con información de Debate