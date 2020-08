Covid-19 puede sobrevivir hasta tres semanas con carne y pescado congelados

Escuchar Nota

“Se requiere una explicación para el resurgimiento de brotes de COVID-19 en regiones con aparente erradicación local. Han surgido brotes recientes en Vietnam, Nueva Zelanda y partes de China donde no había habido casos durante algunos meses ”, según el estudio, que aún no ha sido revisado por pares.

"La importación de alimentos y envases de alimentos contaminados es una fuente factible de tales brotes y una fuente de agrupaciones dentro de los brotes existentes", dijo.

“Un manipulador de alimentos infectado tiene el potencial de convertirse en un caso índice de un nuevo brote. El mercado internacional de alimentos es enorme e incluso se podría esperar que ocurriera un evento muy poco probable de vez en cuando ".

El coronavirus puede sobrevivir hasta tres semanas con carne y pescado congelados, según un nuevo estudio que advierte sobre el peligro de que los alimentos contaminados provoquen nuevos brotes de la enfermedad.Se agregó una muestra del virus mortal a trozos de salmón, pollo y cerdo de los supermercados de Singapur que se cortaron en cubos para el estudio, informó el Telegraph.El pescado y la carne se almacenaron a temperaturas que simulaban aquellas en las que se transportan los alimentos entre países: 39,2 grados Fahrenheit para la refrigeración estándar y menos 4 grados para la congelación estándar, según el medio de comunicación.Después de 21 días, el virus todavía estaba presente en las muestras, encontraron los científicos.Esto puede explicar los brotes en países donde no se han encontrado casos de coronavirus en mucho tiempo, y podría conducir a brotes futuros, dijeron los científicos.“Si bien se puede argumentar con seguridad que la transmisión a través de alimentos contaminados no es una ruta de infección importante, el potencial de movimiento de artículos contaminados a una región sin COVID-19 e iniciar un brote es una hipótesis importante”, agregó el estudio.El profesor, jefe del departamento de medicina veterinaria de la, dijo al medio: “Los autores discuten, con mucha sensatez, cómo es importante que se debe incentivar a los trabajadores de las fábricas a no ir a trabajar cuando tienen síntomas o están en contacto con