Covid ‘ayuda’ al medio ambiente; bajan 7% emisiones de CO2

Las emisiones de CO2 de origen fósil registraron una disminución récord del 7% en 2020 por las medidas de confinamiento aplicadas contra la epidemia de covid-19, según el balance anual del Proyecto Global de carbono (GCP) publicado el viernes.Este informe analiza las emisiones anuales de CO2 de origen fósil y su persistencia en la atmósfera, responsables del cambio climático y sus consecuencias catastróficas.Este año, su publicación ocurre en un contexto particular, pues la 26º reunión COP prevista en Glasgow fue aplazada un año.Una cumbre en línea se llevará a cabo el sábado entre varios jefes de Estado para celebrar el quinto aniversario del Acuerdo de París.Nunca antes había sido observada una disminución de tal magnitud, según un comunicado de prensa. En las anteriores crisis mundiales (1945, 1981, 1992, 2009), nunca superaron 900.000 toneladas.La disminución de las emisiones en 2020 parecen más pronunciadas en Estados Unidos (-12%), en la UE-27 (-11%) y en India (-9%) y menos en China (-1,7%),(...) donde las medidas de restricción fueron tomadas a inicios del año y fueron más limitadas en el tiempo", según el comunicado.Por sector, las reducciones de emisiones de CO2 fueron mayores en los transportes de superficie, que representan 21% de las emisiones mundiales. Fueron "reducidas a la mitad en los países con mayor confinamiento", según el comunicado.Las de la aviación se desplomaron en 75%. solo representan el 2,8% de las emisiones mundiales, pero no cesan de crecer.Las emisiones de la industria (22% de las emisiones mundiales) "fueron reducidas en 30% en los países con confinamiento más estricto".Por lo tanto, eso no es suficiente para reducir el efecto invernadero y sus impactos, pues las emisiones de CO2 siguen a nivel elevado.Además, su disminución relacionada con la crisis del coronavirus debería ser de corta duración. En China, "las emisiones volvieron a tener en abril el nivel anterior", indicó Philippe Ciais. "Se puede esperar que haya un aumento en 2021", agregó.Es una disminución temporal", añade. "El medio para atenuar el cambio climático no es cesar las actividades sino acelerar la transición hacia energías de bajo carbono", insiste el investigador.El gran asunto es saber si las inversiones relacionadas con la recuperación económica posibilitarán crear una verdadero aumento en las energías de bajo carbono y una reducción visible de las emisiones", indicó Philippe Ciais.Con información de Excélsior