Covid golpea con mayor fuerza a migrantes

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha generado un "escenario bastante complicado" para el mundo y ha golpeado con mayor fuerza en el empleo de los migrantes, por lo que se requiere una respuesta integral, alertaron este martes expertos en la inauguración de un evento internacional en Honduras.Mirar el tema migratorio en medio de la pandemia "no es fácil", por lo que la OIM ha estado "llevando de la mano algunas acciones-respuestas, porque estamos claros que nadie se esperaba este escenario", enfatizó.Peraza se refirió al impacto de la pandemia al participar en la inauguración de la II Conferencia Internacional de Migración Nuevos Retos Nuevas Esperanzas, auspiciado por el Gobierno de Honduras, junto a la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante.La crisis causada por la COVID-19 ha afectado el tema migratorio desde diferentes perspectivas, señaló el representante de la OIM.Los proyectos de apoyo económico financiero para las personas retornadas han quedado "débiles" debido al escenario que vive la región por el coronavirus y "los grandes desafíos que vamos a enfrentar", añadió.Peraza dijo sentirse "un poco aprensivo de lo que nos espera" porque la situación económica de los países "está complicando sustancialmente" el escenario migratorio.Sin embargo, considera que en medio de la pandemia es necesario "asegurar el tema de derechos humanos y la asistencia de protección adecuada a las personas migrantes".Los migrantes son las personas "más impactadas" por el coronavirus en los países de destino por el desempleo y la subsistencia, y están "en la primera línea de respuesta, higiene y salud", agregó.El representante de la OIM pidió reconocer el "carácter tan particular" de los migrantes y proveerles mejores condiciones a través de una "asistencia integral".Los migrantes aportan recursos "importantes" a la economía de sus países a través del envío de remesas, que en el caso de Honduras representan alrededor del 20 % del producto interno bruto (PIB), subrayó.La II Conferencia Internacional de Migración, que concluirá este miércoles, fue inaugurada con el panel "COVID-19: contexto migratorio en Honduras", en el que participaron miembros de la Fuerza de Tarea de Atención al Migrante, la OIM, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).La pandemia ha obligado a los Estados a implementar medidas de restricción para ingresar a los países, pero no ha logrado detener la migración irregular, aseguró la directora del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carolina Menjívar.El tráfico ilícito de migrantes "no se detiene, las redes de tráfico siguen utilizando las personas", subrayó la funcionaria hondureña, quien indicó que los migrantes también están buscando "coyotes" o traficantes de personas para retornar a sus países.Menjívar indicó que los migrantes y la población en general enfrentan "las mismas amenazas de salud" frente al coronavirus.El representante de Acnur en Honduras, Andrés Celis, coincidió con Menjívar y dijo que la pandemia puede "invisibilizar la realidad" del desplazamiento de personas, pero no significa una "inexistencia del movimiento" migratorio.Las medidas de confinamiento han "dificultado" que las personas desplazadas de manera forzada encuentren "medidas de protección en otros lugares", enfatizó.El representante de Acnur instó a los países a buscar un balance entre las medidas de control de la pandemia y la necesidad de protección de las personas desplazadas.Las primeras damas de algunos países de Latinoamérica debatirán sobre la "Migración en tiempos de pandemia" en el segundo día del encuentro internacional, que cerrará este miércoles con una reunión de los secretarios de Relaciones Exteriores. EFE