Covid va por desbancar a diabetes en muertes

Ciudad de México.- De mantenerse la tendencia mostrada hasta ahora por la pandemia, el Covid-19 se perfila para ocupar la segunda causa de muerte entre los mexicanos, superando a la diabetes.



En 2019, ésta fue la segunda causa de muerte entre los mexicanos, con 104 mil 354 fallecimientos; para que el Covid-19 ocupe este lugar —luego de desbancar a los tumores malignos, que se colocan en el tercer sitio— se deben registrar 13 mil 65 defunciones y se prevé que este panorama ocurra en los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre.



De acuerdo con la última actualización de la Secretaría de Salud (Ssa), el país registró 91 mil 289 muertes asociadas al virus SARS-CoV-2, por lo que para superar las muertes que causó la diabetes el año pasado, se tendrían que contabilizar exactamente 435 muertes diarias.



En una revisión, las estadísticas del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME), de la Universidad de Washington, proyectan que para el 29 de noviembre el país sume 104 mil 819 decesos por coronavirus; en caso de que se relajen las medidas sanitarias, esta cifra se elevaría a 105 mil 294, mientras que con el uso del cubrebocas podría disminuir a 104 mil 161.



El informe Características de las defunciones registradas en México durante 2019, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 29 de octubre, reveló que 156 mil 41 mexicanos murieron por enfermedades del corazón, de los que 83 mil 258 fueron hombres y 72 mil 768 mujeres.



La segunda causa de muerte corresponde a la diabetes, afección por la que la Secretaría de Salud emitió una emergencia epidemiológica el 14 de noviembre de 2016. El año pasado ocasionó 104 mil 354 fallecimientos, 51 mil 711 en hombres y 52 mil 643 en mujeres.



El pasado 24 de octubre, México alcanzó las 88 mil 743 defunciones por Covid-19. Con esta cifra el virus se colocó entre las primeras tres causas de defunciones, al superar las 88 mil 680 que ocurrieron en 2019 debido a los tumores malignos.



Si la tendencia de fallecimientos por el Covid-19 mantiene su dinámica, es decir, que ocurran un promedio de entre 500 a 700 deceso diarios, se prevé que para inicios de diciembre se convierta en la segunda causa de muerte entre los habitantes del país.



Para el 31 de diciembre, el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud proyectó que la República Mexicana alcance las 119 mil 524 muertes por el SARS-CoV-2; en el peor escenario como consecuencia de un posible relajamiento de las medidas sanitarias el número incrementaría a 122 mil 816, mientras que en el mejor escenario —asociado con el uso del cubrebocas—, la cifra de fallecimientos sería de 115 mil 181.



Al tomar en cuenta dichas proyecciones, así como el máximo de muertes que ocurrieron durante julio —hasta ahora el más letal, con 18 mil 919 defunciones—, el coronavirus no se convertiría en la primera causa de muerte entre la población nacional.



Para que el Covid-19 desbanque a las enfermedades del corazón, se tendrían que registrar 64 mil 752 fallecimientos, un promedio de 32 mil 376 muertes mensuales o mil 79 diarias, lo que no sucedió en el pico máximo de contagios, que fueron en los meses de julio y agosto.



Grupo de riesgo



Desde que inició la pandemia por coronavirus, autoridades sanitarias informaron que un grupo de riesgo es el conformado por personas que viven con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión, entre otras.



El Tablero de Datos del Conacyt detalla que de las 91 mil 289 muertes por Covid-19, 35 mil 64 fueron asociadas con la diabetes como enfermedad subyacente, lo que equivale a 38%.



En ese sentido, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que México se enfrenta no sólo al virus, sino a la epidemia de enfermedades crónicas como obesidad y diabetes, con las cuales se tiene mayor probabilidad de desarrollar complicaciones por coronavirus.



“En la epidemia por Covid-19, los mexicanos corren mayor riesgo de complicaciones a causa de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión, derivadas de una mala alimentación. Si padeces de alguna de éstas y tienes síntomas de coronavirus, busca atención médica inmediata”, alertó desde el 3 de mayo pasado.



Estadísticas del Inegi indican que las mayores tasas de defunción por diabetes —por entidad federativa y por cada 10 mil habitantes— se presentan en Tabasco, con 11.2; Veracruz, con 11, y Ciudad de México, con 10.2, mientras que las más bajas se están en Aguascalientes, con 5.2; Sonora, con 5.3, y Nuevo León y Baja California, con 5.4.



En estas entidades, la presencia de diabetes ha tenido una incidencia negativa a la hora de desarrollar complicaciones al ser paciente Covid. En Tabasco, de las 3 mil 30 defunciones por Covid-19, 43% estaban asociadas con la diabetes; en Veracruz, de las 4 mil 800, 40%, y en la Ciudad de México, de los 15 mil 115 decesos, 35% tenía esta enfermedad crónica.