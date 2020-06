Crea fandango Arturo Márquez para LA Phil en cuarentena

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Confinado en su casa, en Tepoztlán, el compositor Arturo Márquez se ocupa en terminar el concierto para violín que debería estrenar en julio la Filarmónica de Los Ángeles (LA FIL).



“Este concierto (Fantasy Fandango) tiene que ver con el fandango, ahí están mis alegrías y mis pesares, al igual que siempre”, comparte.



El estreno mundial de la pieza, escrita para Anne Akiko Meyers, estaba programado para el 9 de julio como parte de la Iniciativa Panamericana de Música, aunque se canceló.



Márquez, quien en diciembre cumplirá 70 años, admite que con la música ha vivido los mejores años de su vida.



“Entre los altibajos, como todos tenemos, estoy feliz. Siento que he recibido más de lo que yo considero que merezco. La mayoría de los mexicanos nacemos con muchas carencias, pero todos los que tuvimos amor en nuestras familias, hemos logrado tener una vida con muchas satisfacciones”, asegura.



Aunque se trasladó a Tepoztlán para su retiro, pronto levantó un proyecto de enseñanza musical de corte social, para niños y jóvenes, Sonemos, a semejanza de El Sistema de Venezuela, aunque sabiendo que no todos serán músicos pero que, sin duda, vivirían ahí la mejor experiencia de su vida.



“Empecé a los 14 años (en la música), al igual que muchos de estos niños y jóvenes. Me veo reflejado en ellos, y es una maravilla que ellos se vean reflejados en mí”.



Las clases de este Sistema de Agrupaciones Musicales Comunitarias del Estado de Morelos continúan de manera virtual.



El compositor promueve estos días el Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2020.