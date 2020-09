Crea puente de tinta entre barrio y cultura; pintor explora la identidad mexicana

Escuchar Nota

En náhuatl,, que, aunque pintor y dibujante, no se define como artista, si no como un. Tanto que ha adoptado el termino como nombre, conjugándolo con huachichil, por la etnia nómada que ocupaba el noreste de México, de donde es originario.Así,Y sin dejar de lado sus orígenes urbanos,”, señala.La obra del estudiante de Artes Plásticas, en la Escuela Rubén Herrera, forma unCódices aztecas y flores al igual que mujeres con paños y autos lowrider rondan sus lienzos en harmonía como recordatorios de la cultura antigua y moderna.“Lo que yo combino mucho es este rollo de lo ancestral y la naturaleza y aparte la cultura del barrio. La cultura de los cholos. Yo soy del barrio, vengo del barrio, de las clicas, de esa cultura, aún represento a lo mejor ahora ya con otro ideal pues, maduro, ya no como antes. En realidad, esta cultura de los cholos viene de lo ancestral, del nacionalismo mexicano. Por ejemplo,es Xólotl”, detalló a Zócalo en entrevista.Para Tlacuilo, analizar la historia revela similitudes entre lo moderno y lo antiguo, como sucede con la idea de los guerreros aztecas y los cholos rapados en la esquina de un barrio. Ambos son, para el creador, una figura de protección.“Desde que uno está en el barrio, la vestimenta, la forma de peinarte, de portar elementos. Cada una tiene su por qué. Por ejemplo, los que andan pelones es por los guerreros coahchicqueh, que son los de cabeza rapada, los que iban siempre en frente de la guerra y no podían retroceder,” mencionó.Tlacuilo lamenta que, ante la percepción pública, el cholo sea visto a través de un lente sesgado lo cual lo excluye y lo señala como amenaza. “Lamentablemente también hubo un choque ahí con la delincuencia, con el crimen,” reflexiona Huachichil, “es una onda a la que yo quiero contribuir por medio del arte, recuperar la esencia del verdadero ideal y separarnos de eso.” “Yo se que la cultura es también una buena forma de contrarrestar problemas sociales como drogadicción, violencia, etcétera”, concluyó., como también es conocido, presentará su primera exposición individual hoy enEn una muestra en la que reúne dibujos, pinturas, arte objeto y un video.